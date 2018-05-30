Türkiye ve ABD'nin 4 Haziran'dan sonra uygulamaya geçirmesi beklenen Münbiç planına göre, Fırat Nehri'nin batı kıyısında yuvalanan teröristlerin bölgeden çıkartılması öngörülüyor.

AA muhabirinin görüşmelere katılan kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için teknik mutabakat sağladı.

Ancak, mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'yla 4 Haziran'da Washington'da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek.

Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi.

Buna göre, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, YPG/PKK unsurları Washington'da kararlaştırılacak bir takvim çerçevesinde Münbiç'i terk edecek.

Bu arada AA'nın Türk istihbarat kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Münbiç'te örgütün elebaşları ilçeden ayrılmaya başladı. İlçeden çıkan elebaşlar Fırat'tın doğusunda Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesi ve buranın güneydoğusunda kalan Ayn İsa beldesine gitti.