HABER

DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

DÜZELTME - "Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek" başlıklı haberimizin 4, 5 ve 6'ncı paragraflarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un soyadı sehven "Yalçıntaş" olarak geçmiştir. Haberimizi düzelterek

BEYRUT (AA) - Türkiye, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde Hicaz Demiryolu üzerinde bulunan bir istasyonu restore edecek.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu arasında imzalanan protokole göre, Türkiye, bölgedeki Osmanlı eserlerinden biri olan tren istasyonu ve çevresinin restoresini üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Beyrut'taki Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak kendilerine ulaşan iş birliği talebi doğrultusunda geçen yıllarda Türk teknik heyetinin Lübnan'da Trablus Şam Mina Tren İstasyonunda proje öncesi hazırlık çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Kurt, bu sene de nihai olarak Lübnan hükümetinin protokol imzalanmasını öngörmesiyle birlikte bu yıldan itibaren proje çalışmalarının başlayacağını Türkiye'de iç birimlerinde duyurduklarını, Lübnan Tren istasyonuyla ilgili yapıların, orada bulunan kültürel mirasın ihyası, onarımı, hem proje hem restorasyonu için ilk adımı attıklarını ve yatırım programına aldıklarını ifade etti.

Protokol imzalandıktan sonra süratle Mina (liman) Tren İstasyonunun yapılarıyla ilgili olarak rölöve, restitasyon, restorasyon ve diğer projelerin yapılacağını vurgulayan Kurt, önlerinde maddi olarak ve projeyle ilgili bir sıkıntı bulunmadığına işaret etti.

İşbirliği protokolünün imzalanmasını müteakiben yine ortak çalışmalarla proje çalışmalarının devam edeceğini ve ilgili kurumların onayından sonra da yatırım projelerinin restorasyon olarak uygulanacağını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bu, bizim Türkiye dışında yaptığımız çok önemli bir projedir. Hem kültürel miras olması hem de bir tren istasyonunun restore edilmesi itibarıyla bizim için çok değerlidir. Türkiye yılda 5 binin üzerinde sivil mimarlık örneği ve diğer yapıları hem proje hem uygulama olarak yapmakta."

Öte yandan Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu Genel Müdürü Ziyad Nasr da projenin maliyetinin Lübnan Taşıma Bakanlığı tarafından yapılacak araştırma sonucu belirleneceğini belirtti.

Taşıma Bakanlığı'nın Türkiye'den herhangi bir para almayacağını ve yapılacak araştırma neticesinde restorasyonun bir Türk şirketine verileceğini aktaran Nasr, restorasyon çalışmasının en az bir yıl sürmesinin beklendiğini söyledi.

2. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen Hicaz Demiryolu, Lübnan'ın Trablus kentine kadar ulaşıyor. Trablus kentinde 1911 yılında inşa edilen tren istasyonu, ülkede iç savaşın başladığı 1975 yılına kadar hizmet verdi.

Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek<br />

Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek<br />

Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek<br />

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!
İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hicaz Demiryolu Lübnan Trablus Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü Türkiye

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Diğer Haberler
Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!

İstanbul'da hayat felç! Beklenen yağış başladı!

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

Natamisin nedir? Natamisin zararları nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.