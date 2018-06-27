BEYRUT (AA) - Türkiye, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde Hicaz Demiryolu üzerinde bulunan bir istasyonu restore edecek.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu arasında imzalanan protokole göre, Türkiye, bölgedeki Osmanlı eserlerinden biri olan tren istasyonu ve çevresinin restoresini üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Beyrut'taki Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak kendilerine ulaşan iş birliği talebi doğrultusunda geçen yıllarda Türk teknik heyetinin Lübnan'da Trablus Şam Mina Tren İstasyonunda proje öncesi hazırlık çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Kurt, bu sene de nihai olarak Lübnan hükümetinin protokol imzalanmasını öngörmesiyle birlikte bu yıldan itibaren proje çalışmalarının başlayacağını Türkiye'de iç birimlerinde duyurduklarını, Lübnan Tren istasyonuyla ilgili yapıların, orada bulunan kültürel mirasın ihyası, onarımı, hem proje hem restorasyonu için ilk adımı attıklarını ve yatırım programına aldıklarını ifade etti.