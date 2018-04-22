(Düzeltme) Valilerden Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Elazığ, Bingöl, Muş ve Şırnak Valilerini makamında ağırladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya kamu kurum ve kuruluşlarından ziyaretler devam ediyor. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Başkan Atilla’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır’a gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindekileri makamımda ağırlayan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları ve projeleri anlattı. Kaldırım, Mantı, Yıldırım, Aktaş ve beraberindekiler Başkan Atilla’ya çalışmalarında başarılar dilerken ziyaret nedeniyle teşekkür etti.