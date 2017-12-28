HABER

DÜZELTME "Yılbaşına yönelik tedbirler" başlıklı haberimizde yer alan "Gezelim Görelim-Tarihimizi Öğrenelim" ifadesi, kaynağından "Biz Anadoluyuz" şeklinde düzeltilmiştir.

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 23:30 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yılbaşına yönelik tedbirler - Emniyet Genel Müdürü Altınok: - "Olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına bütün tedbirleri aldık" - "Özelde İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehirlerimiz olmak üzere 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz izinde olmaksızın o gece 24 saat görev başında olacak. 275 bin personelimiz görev başında olacak"

İSTANBUL (AA) - Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, yılbaşına yönelik tedbirlere ilişkin, "Olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına bütün tedbirleri aldık." dedi.

Altınok, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 5 bin çocuğun İstanbul ve Çanakkale'yi gezdirilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) "Biz Anadoluyuz" projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Altınok, toplantının ardından yılbaşında Türkiye genelinde alınacak tedbirlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yeni yıla girebilmeleri adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ve önderliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü olarak tedbirlerini aldıklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Özelde İstanbul, Ankara, İzmir ve büyük şehirlerimiz olmak üzere 81 vilayetimizde bütün emniyet görevlilerimiz izinde olmaksızın o gece 24 saat görev başında olacak. 275 bin personelimiz görev başında olacak.

Bizler de Ankara'da genel müdürlükte oluşturduğumuz kriz merkezinde akşam saat 5'ten ertesi gün saat 8'e kadar, Türkiye'de yaşananları, herhangi bir problem yaşanmaması, vatandaşlarımızın huzur ve sükununa sıkıntı verebilecek herhangi bir olay olmaması adına takip edeceğiz. Orada kameralarla 81 vilayeti izleme şansımız var. Olaylara anında müdahale edebilmek ve herhangi bir olay yaşanmaması adına bütün tedbirleri aldık."

Altınok, İstanbul Valiliği'nin açıklamasını da hatırlatarak, şehirde 37 bin personelin tamamının görev başında olacağını aktardı.

Türkiye genelinde 275 bin emniyet personelinin görev yapacağını tekrarlayan Altınok, "Bütün mesai arkadaşlarımız ile vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye, art niyetli birilerinin vatandaşlarımızın yeni yılını zehir etmemesi adına her şeyimizi veriyoruz. Bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız müsterih bir şekilde yeni yıla girebilirler." ifadelerini kullandı.

Altınok, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Acısız, sıkıntısız, problemsiz ve daha güzel bir 2018'in, milletimiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

İstanbul'dan sonra bir ilde daha aynı panik!

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Vize kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk temas

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları 2017 - En yeni resimli Cuma mesajları - 29 Aralık kısa Cuma mesajları

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

Süper Loto sonuçları 28 Aralık - MPİ 532. hafta Süper Loto sonucu: Hangi sayılar çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.