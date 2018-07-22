İSTANBUL (AA) - Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasıyla ilgili, "Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim." ifadesini kullandı.

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Almanya'da büyüdüm ama ailemin kökleri Türkiye'den. İki kalbim var. Biri Alman biri Türk." yorumunda bulundu.

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim ve yardım gecesinde bir araya geldiğini aktaran 29 yaşındaki futbolcu, "Annem her zaman bana geçmişimi, aile geleneklerimizi unutmamamı öğütledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti." açıklamasını yaptı.

Siyaset yapmadığını sadece futbolcu olduğunu vurgulayan Mesut Özil, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez 2010'da Berlin'deki Almanya-Türkiye maçını Angela Merkel ile beraber izledikten sonra buluşmuştum. Cumhurbaşkanı ile son buluşmamızda ise politika değil, her görüşmemizde yaptığımız gibi futbol konuştuk. Kaldı ki sayın Cumhurbaşkanı gençlik yıllarında futbolcuydu."