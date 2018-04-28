İZMİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Geçtiğimiz sene 1,5 milyon olarak sağladığımız ek istihdamın, bu sene yatırım ortamını iyileştirme ve yeni teşvik paketlerimizle inşallah daha yukarı seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Hükümet olarak bu yönde kararlı, tutarlı, istikrarlı politikalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, Gaziemir ilçesinde Allianz İzmir Kampüsü açılışında yaptığı konuşmada, Bakan olduktan sonra İzmir'e ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, bunun da istihdam sağlayan bir açılışla olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren Allianz ailesinin, Türkiye'nin kalkınma ve dönüşüm sürecine paralel şekilde büyümesini temenni eden Sarıeroğlu, kampüsün, "çalışan dostu" şeklinde dizayn edilmiş olmasından ayrıca mutlu olduğunu vurguladı.

Sarıeroğlu, birçok iş yerinin çalışanlar açısından bu şartlara kavuşmasını diledi, kampüste İŞKUR tarafından uygulanan iş başı eğitim programının hayata geçirildiğini belirtti.

- Yeni teşvik paketleri