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DÜZELTME "Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi" başlıklı haberimizin giriş paragrafındaki "ilk defa" ifadesi kaldırılmış, toplantıya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katıldığı bilgisi eklenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:25 | Son Güncelleme

DÜZELTME "Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi" başlıklı haberimizin giriş paragrafındaki "ilk defa" ifadesi kaldırılmış, toplantıya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da katıldığı bilgisi eklenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı

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