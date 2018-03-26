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DÜZELTME "Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri" başlığıyla 24 Mart 2018'de saat 19.09'da yayımlanan haberimizdeki gösteri yeri "Azez" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:20 | Son Güncelleme

Tel Rıfat halkından terör örgütlerine karşı gösteri - Tel Rıfat halkının Azez'de terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için Azez'de gösteri yaptı.

Siccu-Azez yolunu kapatan Tel Rıfat halkı, YPG/PKK aleyhine slogan attı ve topraklarını geri almak istediklerini haykırarak harekatın genişlemesini istedi.

Tel Rıfat halkının Azez'deki gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.

İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.

Tel Rıfatlılar: Bizi de kurtarınTel Rıfatlılar: Bizi de kurtarın
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Anahtar Kelimeler:
insansız hava aracı Tel Rıfat Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı

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