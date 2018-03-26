Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için Azez'de gösteri yaptı.

Siccu-Azez yolunu kapatan Tel Rıfat halkı, YPG/PKK aleyhine slogan attı ve topraklarını geri almak istediklerini haykırarak harekatın genişlemesini istedi.

Tel Rıfat halkının Azez'deki gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

Yüzlerce insanın bir araya geldiği gösteride, Türk bayrağı taşıyanlar dikkati çekti.

İnsansız hava aracının söz konusu görüntüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesaplarından, "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" ifadesiyle paylaşıldı.