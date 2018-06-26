HABER

Düzenli çalışmayla merkezi sınavda tam puan aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:51 | Son Güncelleme

Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Olçum Başak: - "Ben, öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya çalıştım. Evde düzenli olarak çalıştım. Son haftalarda dinlendim. Sınavda da soğukkanlı oldum ve tüm soruları yapmaya odaklandım. Bu da bana başarıyı getirdi"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Olçum Başak, öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaparak ve düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

Ankara'da yaşayan 14 yaşındaki Olçum Başak, liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Olçum, bu başarıyı almasında emeği geçen ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ben, öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya çalıştım. Evde düzenli olarak çalıştım. Son haftalarda dinlendim. Sınavda da soğukkanlı oldum ve tüm soruları yapmaya odaklandım. Bu da bana başarıyı getirdi." dedi.

Düzenli çalışarak hem derslerine vakit ayırdığını hem de gezdiğini ve oyun oynadığını söyleyen Olçum, gelecekte iyi bir üniversitede eğitim almak ve doktor olmak istediğini dile getirdi.

Olçum'un babası Mustafa Başak, oğlunun küçüklüğünden beri disiplinli şekilde çalıştığını vurgulayarak, "Biz ailesi olarak, genellikle Olçum'un başarısına destek vermek için gayret ettik. Ona bir yol haritası çizmek zorunda kalmadık. Zaten kendisi oldukça disiplinli şekilde çalıştı. Programını yaptı, oyununu oynadı, derslerine günlük çalıştı. Sınavdan sınava çalışmadı. Sınavda da odaklanarak ve konsantrasyonunu bozmayarak bu başarıyı aldı." ifadelerini kullandı.

Eğitimini sürdürdüğü Zafer Kolejince Başak'a, lise öğrenimi boyunca burs verileceği kaydedildi.

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
Kocaeli'de araç sahiplerinin dolu önlemiKocaeli'de araç sahiplerinin dolu önlemi
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkezi sınav Olçum Başak Zafer Koleji Genel Müdürü Zeynep Karameşe Zafer Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Temsilcisi Müzeyye

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

Seçim sonuçlarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim sonucu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

TSK'dan son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirilildiler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt!

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

Vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.