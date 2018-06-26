Düzenli çalışmayla merkezi sınavda tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Olçum Başak, öğretmenlerinin verdiği ödevleri yaparak ve düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

Ankara'da yaşayan 14 yaşındaki Olçum Başak, liselere geçişte uygulanan merkezi sınavda soruların tamamını doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Olçum, bu başarıyı almasında emeği geçen ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Ben, öğretmenlerimin verdiği ödev ve programı hep uygulamaya çalıştım. Evde düzenli olarak çalıştım. Son haftalarda dinlendim. Sınavda da soğukkanlı oldum ve tüm soruları yapmaya odaklandım. Bu da bana başarıyı getirdi." dedi.

Düzenli çalışarak hem derslerine vakit ayırdığını hem de gezdiğini ve oyun oynadığını söyleyen Olçum, gelecekte iyi bir üniversitede eğitim almak ve doktor olmak istediğini dile getirdi.

Olçum'un babası Mustafa Başak, oğlunun küçüklüğünden beri disiplinli şekilde çalıştığını vurgulayarak, "Biz ailesi olarak, genellikle Olçum'un başarısına destek vermek için gayret ettik. Ona bir yol haritası çizmek zorunda kalmadık. Zaten kendisi oldukça disiplinli şekilde çalıştı. Programını yaptı, oyununu oynadı, derslerine günlük çalıştı. Sınavdan sınava çalışmadı. Sınavda da odaklanarak ve konsantrasyonunu bozmayarak bu başarıyı aldı." ifadelerini kullandı.

Eğitimini sürdürdüğü Zafer Kolejince Başak'a, lise öğrenimi boyunca burs verileceği kaydedildi.

