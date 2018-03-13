e-Belediye sistemiyle 2 milyar liraya yakın tasarruf bekleniyor

İçişleri Bakanlığından, e-Belediye bilgi sisteminin kullanılmaya başlamasıyla yerel yönetimlerin iş süreçlerinin kısaltılacağı, zaman ve emek kayıplarının önüne geçileceği ve bu sayede yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf sağlanacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren, 7099 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanunla e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, verilerin saklanması, iletilmesi ve paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu belirtilen açıklamada, sistemin faydalarına yer verildi.