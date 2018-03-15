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e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

İzmir Bornova’da iki yıldır iş arayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, e-devlete girdiğinde adına açılan şirket üzerinden 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrendi. Genç adam, “İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum" dedi.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesinde yaşayan 25 yaşındaki Şakir Akıl, 5 yıl önce askerden döndü ve ardından mide ameliyatı geçirdi. Rahatsızlığı sebebiyle ağır işlerde çalışamadığını ve iki yıldır kendisine uygun bir iş aradığını belirten Akıl, bir hafta önce e-Devlet sistemine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

37 bin liralık icra borcu sebebiyle kendisine dava açıldığını gören genç adam, soluğu adliyede aldı. Adına açılan şirketin karşılıksız çek sebebiyle 37 bin liralık icra borcu olduğunu öğrenen Akıl, konuyla ilgili hukuki süreç başlattı.

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"KARŞILIKSIZ ÇEKTEKİ İMZA BANA AİT DEĞİL"

Sık sık e-Devlet sistemine baktığını kaydeden Akıl, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"E-devlet sistemine girdiğimde, adıma açılmış icra takibi gördüm ve hemen adliyeye gittim. Dosyaya baktığımda, adıma şirket açıldığını ve icralık olduğumu öğrendim. Ne şirketi açanlarla herhangi bir diyalogum var, ne de benim adıma verilen çeki biliyorum. Karşılıksız çekteki imza bana ait değil. Bu sebeple itirazda bulundum. Hem bankadan, hem de adıma şirket açanlardan da şikayetçi oldum. Bana mahkemeden tebligat gelmedi ama ben sık sık e-devlet sistemine girdiğim için bu olayı erken öğrenmiş oldum. Avukatım, eğer geç fark etseydim itiraz hakkımın bulunmayacağını ve parayı mecburen ödememin gerekeceğini söyledi. Üzerimde mal varlığı yok, sigortam yok. O zaman da cezaevine girmem gerekebilirdi. Şimdi mahkemenin kararını bekliyorum. Olay aslında çok trajikomik. İşsizim, adıma şirket açılıyor ve üstüne icralık oluyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her gün onlarca yere iş başvurusu yapıyordum, şimdi bu işle uğraşmaktan iş arayamaz oldum. Depresyona girdim. Geceleri uyuyamıyorum."

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İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kimlik fotokopisi ve gerekli uydurma dosyalarla muhasebecisiyim ben diye gidip kolaylikla aciyorlar. bankalarda onune gelene çek verir olmuş. çok zor hayat çok. heryer üçkagıtcı dolu.
saçma bir haber daha dolandırıcıyı bulmaları lazım
@oner7000 Hayır kardeşim doğru.Aynı şey bizim başımıza geldi.Şirket değilde bir mağaza alışverişi ve senet faiz ile yüklenen para.Bir harf hatası böyle artık kime bu piyango vurursa.Sağolsun avukat halletti. İnşallah kendi de halleder.
İşsiz bir adam gitse bankaya normal hesap açılmazken, şirket kurulunca, kredi kartı, kredi, çek vs. vs. hepsi açılabiliyor ve bankacılarda sahte evrak yada farklı bir şahıs olarak nasıl tespit edemezler anlamış değilim, bankaların, şirket açılışındaki girip çıktığı odalar hepsinde kamera var incelensin o şahıslar hemen çıkar ama onlar profesyonel olduklarından o şahıslar şuan başkalarını dolandırmakla meşguller ve çoktan izlerini kaybettirmişlerdir. Kimliğinizi, whatsapp, mesaj, mail olarak kimseye göndermeyin, dikkatli olunmalı. Geçmiş olsun kardeşim, borç silinirde, inşallah işte bulursun..
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