e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-Devlet soyağacı sorgulama sayfası açıldı. e- devlet'in birkaç gün önce teknik çalışmalar sebebiyle kapattığı soyağacını vatandaşlar, e-Devlet alt-üst soy bilgisi sorgulama uygulaması ile 1800'lü yıllara kadar kayıtlı olan akrabalarını öğrenebilecek? Peki e-Devlet'e giriş nasıl yapılır? e-Devlet uygulaması soyağacı sorgulama ekranından soyağacı nasıl öğrenilir? e-Devlet soyağacı ile ilgili bilgiler mynet.com'da. E-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA



e-Devlet'e giriş yaparak 'Kurumlar' sayfasını tıklayınız. Tüm Kurumlar sayfasından 'N' harfini tıklayarak 'Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü' sayfasına giriniz. 'e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler' bölümünden 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' başlığına tıklayınız. SOY AĞACINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAATTE 200 BİN BELGE OLUŞTURULDU



e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı. "Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. *"Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz."* 737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPTI



Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı. SADECE KENDİNE AİT BİLGİ



Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. SİSTEM KİLİTLENMİŞTİ



Türkiye’nin geçtiğimiz hafta en çok konuştuğu konulardan biri Altsoy-Üstsoy Bilgi Sorgulama” (Soyağacı) uygulamasıydı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün E-Devlet bünyesinde başlattığı uygulama kapsamında vatandaşlar geçmiş soy bağlarına dair kayıtları görebiliyordu. Uygulama öylesine ilgi gördü ki sistem bir gecede kilitlenmişti. E-Devlet hizmetinin verildiği turkiye.gov.tr adresi yoğunluktan dondu. Gece yarısından sonra bile siteye yoğunluktan girilememişti. Yoğunluk bütün E-Devlet sayfasının tamamını kullanılamaz hale getirince uygulamaya ara verilmişti. Şimdi bu kayıtları sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasının altyapısı güçlendirilerek uygulama yeniden hizmete gireceği açıklanmıştı.