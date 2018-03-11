E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

3 binden fazla hizmetin online olarak sunulduğu e-devlet’teki hizmetlerin 1.200’üne iOS ve Android akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden de erişilebiliyor.

Son dönemde soyağacı, şehit ve miras sorgulama gibi yeni servislerle milyonların akınına uğrayan e-devlet platformu üzerinde yer alan 423 kurumun en fazla işinize yarayacak olan servislerini derledi.

1. SOYAĞACINIZ NEREYE KADAR GİDİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Alt-Üst Soybilgisi Sorgulama hizmeti, hiç şüphesiz ki son dönemlerin en fazla ilgi gören e-devlet uygulaması oldu. Bu servis ile 1800’lü yıllara kadar soy kütüğünüze erişebilmek mümkün.

2. SİZE MİRAS BIRAKILMIŞ MI?

Adalet Bakanlığı’nın Veraset İlamı Sorgulama hizmetine de geçen haftadan bu yana e-devlet üzerinden erişilebiliyor. Ancak diğer uygulamalardan farkı, adınıza miras bırakan varsa, o kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulamayı yapabiliyorsunuz.

3. ŞEHİT YAKININIZ VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı’nın bir hizmeti olan Şehit Bilgisi Sorgulama ile 1853 ile 1928 yılları arasındaki şehit personel verilerini sorgulayabiliyorsunuz. Kendi TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girdiğiniz serviste sorgulama için şehidin adı ve doğum yeri bilgisi de sizden isteniyor.