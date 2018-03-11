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E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

Kamu başta olmak üzere kurumların sunduğu hizmetlere internet üzerinden ve tek noktadan erişimin kapısı olan e-devlet’in kullanıcı sayısı 36.6 milyonu aşmış durumda.

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

3 binden fazla hizmetin online olarak sunulduğu e-devlet’teki hizmetlerin 1.200’üne iOS ve Android akıllı cihazlar için geliştirilen mobil uygulamalar üzerinden de erişilebiliyor.

Son dönemde soyağacı, şehit ve miras sorgulama gibi yeni servislerle milyonların akınına uğrayan e-devlet platformu üzerinde yer alan 423 kurumun en fazla işinize yarayacak olan servislerini derledi.

1. SOYAĞACINIZ NEREYE KADAR GİDİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Alt-Üst Soybilgisi Sorgulama hizmeti, hiç şüphesiz ki son dönemlerin en fazla ilgi gören e-devlet uygulaması oldu. Bu servis ile 1800’lü yıllara kadar soy kütüğünüze erişebilmek mümkün.

2. SİZE MİRAS BIRAKILMIŞ MI?

Adalet Bakanlığı’nın Veraset İlamı Sorgulama hizmetine de geçen haftadan bu yana e-devlet üzerinden erişilebiliyor. Ancak diğer uygulamalardan farkı, adınıza miras bırakan varsa, o kişinin TC Kimlik numarası ile sorgulamayı yapabiliyorsunuz.

3. ŞEHİT YAKININIZ VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı’nın bir hizmeti olan Şehit Bilgisi Sorgulama ile 1853 ile 1928 yılları arasındaki şehit personel verilerini sorgulayabiliyorsunuz. Kendi TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile girdiğiniz serviste sorgulama için şehidin adı ve doğum yeri bilgisi de sizden isteniyor.

4. SEFERDE GÖREVE ÇAĞRILACAK MISINIZ?

Milli Savunma Bakanlığı’nın sunduğu bir diğer servis ise Sefer Görev Emri Sorgulama. Bu servise ilgi özellikle Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sonrası artmış durumda.

5- İKAMETGÂHI ÜCRETSIZ ALMANIN YOLU VAR MI?

İş başvurusundan okul kaydına çoğu resmi işlemde istenilen evrakların başında gelen ikametgâh da e-devlet’e taşınan belgelerden. Üstelik muhtarlıklardan ücret karşılığı alınan ikametgâh (yerleşim yeri belgesi) e-devlet üzerinden ücretsiz edinilebiliyor.

6. ARACINIZ NEREYE ÇEKİLDİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet kapısı üzerinden sunduğu yeni bir hizmet olan Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama ile polis tarafından çekilen aracınızın otopark bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz.

7.İLETİŞİM HİZMETLERİYLE İLGİLİ BORCUM ALACAĞIM VAR MI?

Telekomünikasyon işletmecilerine ait abonelik, borç ve alacak bilgilerinizi de e-devlet üzerinden sorgulamak mümkün. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) Mobil/Sabit/İnternet/ Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/ İade İşlemleri e-devlet Kapısından yapılabiliyor. 30 Haziran 2018 itibarıyla bu sistem üzerinden vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek alacaklarını da tahsil edebilecek.

8. MAHALLENİZDEKİ BAZ İSTASYONU NE KADAR DALGA YAYIYOR?

BTK’nın e-devlet ile sunduğu bir diğer hizmet ise “Baz İstasyonu Ölçüm Bilgileri”. E-devlet’e giriş yaptıktan sonra bu hizmet üzerinden bulunduğunuz konumdaki veya harita üzerinden seçtiğiniz bir noktadaki baz istasyonu ölçüm bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

9. ADINIZA AÇILMIŞ DAVA VAR MI?

E-devlet’in en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan “Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama” Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir diğer hizmet. Bu servis ile adınıza açılmış bir davanın olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz.

10. YURTDIŞINA NE ZAMAN ÇIKIP NE ZAMAN DÖNDÜNÜZ?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün e-devlet üzerinden vatandaşlara sunduğu bir diğer hizmet ise “Hudut Kapıları İşlemleri”. Bu işlemler altından yurda giriş ve çıkış yapıtığınız tarih, saat ve sınır kapısı bilgilerine ayrıntılı olarak erişmek mümkün.

11. SOKAĞINIZ İYİ AYDINLATILMIYORSA NE YAPMALISINIZ?

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin e-devlet üzerinden sunduğu bir hizmet olan “Aydınlatma Şikâyet Başvurusu ve Takibi” ile sokağınızın aydınlatılmasına ilişkin talep ve şikâyetlerinizi ilgili dağıtım şirketlerine iletebiliyorsunuz.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
kimse e devleti bilmezdi simdi sırf sayfaya girlsn dıye para kazanılsın diıye daha neler neler çıkarcaklar dur bakalım her ay bişiler çıkıyor
@altunufagı. sen girme o zaman zaten bu kafayla bişey olmaz
yemin ediyorum tam bi gerizekali bu
e devlette reklam yok ki sayfaya girilsinde para kazanilsin diyorsun. Yalan dolanla karalamayla muhalefet olmayin. düzgün muhalefet olun ki hukumet eksikliklerini gidersin. camur at izi kalsin mantigiyla degil
sen oldugun yerde SAY teknolojiden yararlanma muhtara git 7 tl bayıl ikamet al ama burda bedava adamlar gene yaranamadılar sizin gibi kafalar oldugu yerde sayar ileri gidemez
Hayırdır dostum e devlete girdin senden parami istediler yada oy mu istiyorlar e devlete girince yahu bi kendinize gelin hizmet veriliyo orda biraz emeğe sayınız olsun bu kadar yandaş taraflı bakmayın herseye...
belirtilen hizmetlere eskiden yerinden kalkıp devlet dairesine gidip onca sıra bekleyip sonra birde memurdan fırça yeyip alabiliyordun. ama senin dusuncene bak dünyayı serseler onune niye diğer tarafa sermedin diyeceksin çıkar at gözlüklerini hizmet varsa saygı duy duymuyorasan sus
sizin gibi kafalar teknolojiden anlamaz siz oldugunuz yerde sayın sen muhtara git 7 tl bayıl adam ikemetkahı bedava yapsın gene yaranamasın Yuh diyorum artık at gözlügüyle bakmayın artık
artik teknoloji cagindayiz tabiki bunlari ogrenmek bizim en tabii gorevimiz devlet bize bu imkani sunmus tesekkur edecegimize hala elestiriyoruz
sen de uygulamayı kullanma o zaman. git işlerini devlet dairelerinde hallet.
amma boş adamsın bomboşsun
Gayet başarılı çalışmalar insanları birazda olsa bilinçli yapacak şeyler beğendim
bu hizmetleri yapanlara tesekkur ederiz... nankorluk etmeye gerek yok .
Bence suan devletimizin yaptığı en faydalı işler sıralamasında 1. gelir.
NE KADAR GÜZEL İNSANLAR OTURDUĞU YERDEN HİZMETLERDEN FAYDALANIYOR EMEGİ GEÇENLERDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM BU ÜLKEDE ÖKÜZ ÇOK OLUNCA BUNADA BİR HATA BULURLAR
aynen öyle öküz çok memlekette özlemiştir bi işlem yapmak için kuyruk beklemeyi bi o memura bi bu memura imza attırmak için evrak dolandirmayi özlemişler :)
nasıl bilmezdi sen işlerini nerden hallediyorsun ?
ulan sen ne salak adamsın senin sülalenin hiç işine yaramıyo dimi salak herif para kazansınmıs sizin kadar nankör insanlar varken bu memlekette bu memleket bir yere gelemiyo ama sıkıntı yok sizin gibilerinde kökünü kazırız biz
süpriz bir mirasın kaldığını nasıl bilcez çok saçma miras bırakanın tc nosunu biliyoryam zaten miras kaldığınıda biliyom demektir.
sen git devlet kapidinda kuyrukta bekle sana o yakisir
gerizekalı sana hizmet geliyor dahane istiyorsun
bence gayet güzel bi uygulamalar hem kırtasiyeciliği azaltır hemde halka iyi ve hızlı hizmet yolu açan uygulamalar.Bu hizmetler daha önce vardı ama kamu oyuna duyrulamıyordu.Hizmetlerin aktif kullanılması açısından bu tür haberlerin yapılmasını şiddetle destekliyorum.
Mükemmel
e devlette bir gelişme mi var yoksa şişirilmeye mi çalışılıyor bilmiyorum ama gerçekten insanlar bunun için emek verip geliştiriyorlarsa ellerine sağlık
ilk şifre alanlardanım
hiç bilinmeyen o hizmet nerede. şok başlık yapıcam diye icerikle alakasız şeyler yazmasanız, kaliteli habercilik yapın saygı duyalım.
nalıl bir zihniyet nasıl bir düşünce yapısı nasıl bir ileri görüşlülük ve feraset zekanız karşışınca aciz kaldım büyük üstad.
e devlet te reklam varda bizmi görmedik
hizmette sınır yok
siliverin e devleti oda neymiş
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