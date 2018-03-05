E-Devlet'te yeni online hizmet Veraset İlamı: Online miras sorgulama ve mirasçılık belgesi alma nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde vatandaşların büyük ilgisini çeken soyağacı sorgulama hizmetinden sonra şimdi E-devlet'te miras sorgulama hizmeti eklendi. E-devlet'te Adalet Bakanlığının altında Veraset ilamı Sorgulama bölümünden Mirasçılık belgesi alabilirsiniz. E-devlet'te yeni hizmetle ilgili şu açıklamaya yer yer verildi:
Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir.
Miras sorgulama ya da mirasçılık belgenizi alabilmeniz için bir E-devlet şifresine ihtiyacınız var. E-devlet şifreniz bulunmuyorsa en yakın PTT şubesine gidip e-devlet şifresi edinebilirsiniz. Turkye.gov.tr adresine Adalet Bakanlığı'nın başlığı altında bulunan Veraset İlamı Sorgulama bölümüne direkt olarak aşağıdaki bağlantı ile erişebilirsiniz.
Miras sorgulama için tıklayınız
Yukarıdaki bağlantıda E-devlet şifrenizle giriş yaptığınızda karşınıza Veraset İlamı Sorgulama sayfası çıkacak. Söz konusu sayfada miras sorgulama yapmak için miras bırakanın T.C. kimlik numarasını ilgili alana girmen iz ve ardından "Sorgula" butonuna basmanız gerekiyor.
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