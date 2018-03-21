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e-Devlet'ten yeni bir özellik daha geliyor: Tek tıkla...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 04:32 | Son Güncelleme

Vatandaşlar yakında taşınırken kurumdan kuruma dolaşmak zorunda kalmayacak. Başlatılan çalışmayla e-Devlet üzerinden adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemleri tek bir ekranda gerçekleşecek.

e-Devlet'ten yeni bir özellik daha geliyor: Tek tıkla...

Akşam'dan Miray Çimen'in haberine göre; son dönemde soy kütüğü, veraset bilgisi gibi yenilikçi uygulamalarla sıkça gündeme gelen e-Devlet sisteminde vatandaşın işini kolaylaştıracak önemli bir uygulamanın daha eklenmesi için çalışmalar başlatıldı.

e-Devlet’te temel amaçlarının vatandaş, kamu ya da özel sektörden kimsenin birbirinden belge talep etmeyeceği bir sistemin inşa edilmesi olduğunu belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, bunun için öncelikli olarak bakanlıklar arasında entegrasyonun sağlanması gerektiğini söyledi. Kılıç, “Bir kurumun bir kişi ile ilgili veriyi doğrulayabilmesi için sistemlerin konuşması gerekiyor. Bu bizim ulusal e-Devlet stratejimizde eylem planlarımızdan bir tanesidir” diye konuştu. Kamudan vatandaşa, kamudan iş dünyasına ve kamudan kamuya hizmetlerin bütün analizlerini yaparak takvime bağladıklarını ve e-Devlette yayımlanacak hizmetleri belirlediklerini söyleyen Kılıç, çalışmaların entegrasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. Bundan sonra vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bütünleşik hizmetleri devreye alacaklarını kaydeden Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

BÜTÜNLEŞİK HİZMET

“Eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız bunu bütünleşik hizmet olarak ele alacağız. e-Devlet’te tek bir ekran yapacağız. Bazı bilgiler otomatik olarak önünüze gelecek. Sisteme girdiğinizde eski adresiniz çıkacak, siz hangi adrese gitmek istiyorsanız onu girdiğiniz anda çocuğunuzun okulunu da aynı anda o ekran üzerinden taşıyacaksınız. Adres kaydını taşıyabileceğiniz gibi elektrik, su gibi tüm abonelik işlemlerini de buradan yapabileceksiniz. Yani bir yerden bir yere taşınırken nasıl bütün kayıtlarımızı alıp gidiyorsak hepsini tek ekran üzerinden yapacağız. Arka planda sistemler birbiriyle verinin doğruluğunu kontrol ederek bunu yapacak.”

1.9 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLANDI

Taşınma sisteminin entegrasyonu için Milli Eğitim Bakanlığı ve abonelik gerektiren elektrik, su, doğalgaz gibi firmaların bilgi işlem ve strateji daire başkanlıkları ile bir araya geleceklerini söyleyen Kılıç, sistemin kısa sürede entegrasyonunu sağlayacaklarını kaydetti. Kılıç, yalnızca 2016’da e-Devlet’te tasarruf miktarının 1 ila 1,9 milyar dolar arasında gerçekleştiğinisöyledi.

DİJİTALLEŞME ARTIK KAÇINILMAZ

Dijitalleşmenin artık kaçınılmaz olduğunun altını çizen Kılıç, “Kamu artık esnek yapıya dönmeli. Çünkü artık teknoloji o kadar gelişti ki veriyi paylaştıkça, açık veriye dönüştürdükçe katma değer yaratacaksınız. Şimdi kurumlar olarak herkesin elinde birtakım veriler var. Bu verileri saklayarak gizem yaratıyoruz, buna gerek yok. Mevzuatlar kapsamında verileri paylaşmamız gerekir” ifadesini kullandı.

Tek tıkla yapılacak işlemler:

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Anahtar Kelimeler:
E Devlet Hizmet memur Taşınma

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