HABER

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi e-Devlet yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını 'e-Devlet' üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

e-Devlet'ten yeni uygulama! 24 Haziran seçimleri için milletvekili adayları sabıka kayıtlarını ulaşabilecek

24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili adayları sabıka kaydını 'e-Devlet'ten ulaşabilecek. Adalet Bakanlığının "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde, belgenin neden verileceğini belirten alana "milletvekili adaylığı" da eklendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde, milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın, "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı.

Belgenin neden verileceğini belirten alana, "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi.

Böylece, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu.

<img alt="Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2448681/2448681-148x74.jpg">Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
CHP'de aday olarak iki isim öne çıktıCHP'de aday olarak iki isim öne çıktı
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladıMelih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E Devlet e-devlet yeni uygulama 24 haziran milletvekili adayları sabıka kayıtları 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

Gizli toplantı şifresi deşifre oldu: Çay içelim!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İmran Öğretmen'in korkunç sonu!

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

İstanbul Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.