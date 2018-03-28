E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi: Bir haftada 128 bin 960 kez!

Alınan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinden 21 Mart'ta hizmete sunulan vasiyetname sorgulama, ilk gün 7 bin 430, toplamda ise 128 bin 960 kez tıklandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten alınmasına yönelik uygulamanın ardından başlatılan hizmette, vasiyetnameler de elektronik ortamdan alınabiliyor.

Noterlerin verdiği, mahkeme kararıyla açılan vasiyetnamelere elektronik ortamdan ulaşım sağlayan uygulamanın, ilk günündeki işlem sayısı 7 bin 430 olurken, başlangıcından bu yana geçen bir hafta içerisinde, 128 bin 960 kişi, vasiyetnameye e-Devlet Kapısı'ndan ulaştı.

Kullanıcılar, oluşturulan alana vatandaşlık numarası ile giriş yaparak vasiyetname sorgulaması gerçekleştirebiliyor. (AA)