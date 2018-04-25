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"e-Devlet"te "milletvekili aday adaylığı" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

"e-Devlet" üzerinden milletvekili aday adaylığı için ilk gün bin 531 kişi sabıka kaydı aldı

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının milletvekili aday adaylarının almaları gereken sabıka kayıtlarına "e-Devlet" üzerinden erişmelerine yönelik başlattığı uygulamanın ilk gününde bin 531 işlem yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Türksat'ın çalışmasıyla milletvekilliğine aday adayı olacakların, daha önce adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları "e-Devlet"e taşındı.

Dün başlayan yeni uygulama, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin büyük ilgisini çekti.

Uygulamanın ilk gününde bin 531 kişi, milletvekili aday adayı olabilmek için "e-Devlet" üzerinden adli sicil kaydı aldı.

- İşlemler nasıl yapılacak?

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, "e-Devlet"e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduracak.

Adaylar, belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde, "milletvekili adaylığı" alanını işaretleyecek. Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamdan milletvekilliği adaylığı için sabıka kaydına erişebilecek.

e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
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