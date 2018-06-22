İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketlerin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba’ya üyeliklerini destekleyeceklerini belirterek, "Firmaların bu platformlara üye olmak için ödemeleri gereken bedelin ön finansmanını da TOBB yapacak." dedi. "E-İhracat Seferberliği Tanıtım Toplantısı", Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla TOBB Plaza'da gerçekleştirildi. Bugün çok hayırlı bir işin başlangıcını yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ekonomi Bakanlığımız, ihracatı artırmak üzere, E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteğini hayata geçirmişti. Şimdi de bu kapsamda, bakanlığımızla birlikte, e-ihracat seferberliği başlatıyoruz." bilgisini verdi. Hisarcıklıoğlu, Dahilde İşleme Rejimi, KDV istisnası, Eximbank kredileri gibi geleneksel yöntemlere, çağın ruhuna uygun yeni bir destek programının daha eklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu çerçevede bakanlığımız (Ekonomi Bakanlığı); firmalararası iş birliklerini ve kümelenmeleri, küresel değer zincirlerine entegrasyonu ve cari açığı azaltacak büyük yatırımları desteklemek üzere, devrim niteliğinde çok sayıda yeni programı hayata geçirdi. E-ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği de işte bu programın en yenilerinden. Bakanımıza, tüm bu yenilikçi icraatlarıyla, Türk özel sektörünün gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum."

\ - "Alibaba’ya üyelik bedelinin ön finansmanını TOBB yapacak" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bugün başlangıcını yaptıkları projenin amacının, ülkeyi 500 milyar dolar ihracat hedefine yaklaştırdığını belirterek, bu amaca TOBB'a bağlı oda/borsaların üyesi şirketlerin ihracat performanslarını güçlendirerek ulaşacaklarını anlattı. Bu kapsamda, şirketlerin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba’ya üyeliklerini destekleyeceklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, firmaların bu platforma üye olmak için ödemeleri gereken bedelin ön finansmanını TOBB'un yapacağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, sonrasında üyelik bedelinin yüzde 80'ini Ekonomi Bakanlığı, geri kalan yüzde 20'yi ise Halkbank ve Vakıfbank'ın karşılayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylece firmalarımız, herhangi bir bedel ödemeden, küresel pazar yerlerine üye olabilecek. İşte bu adım, tam anlamıyla bir e-ihracat seferberliğidir. Türkiye’nin 81 ilinde ve 160 ilçesinde bulunan odalarımız ve borsalar sayesinde, milli bir seferberlik başlatıyoruz. Oda ve borsalarımızı bu destekten faydalandırmak için, ülke çapında bu işi üstleneceğiz. Yurt dışına satacak ürünü olan tüm firmalara kapımız açık. Özellikle daha önce hiç ihracat yapmamış firmalarımızı bu projeyle birlikte ihracatla tanıştırmak, Türkiye’ye binlerce yeni ihracatçı kazandırmak istiyoruz. KOBİ’lerimizin Türkiye’nin toplam ihracatındaki yüzde 60’lık payını daha da yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz."

- "E-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlıyoruz" Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi için birçok başarılı faaliyet gerçekleştirdiklerine değinerek, "2016 yılında 'TOBB E-ticaret Meclisi'ni kurduk. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret firmalarıyla kamu kurumları arasında bir köprü görevi üstlendik. İki tarafın, e-ticareti büyütecek politikaları birlikte tasarlayabilecekleri bir çatı oluşturduk. 2017 yılında 12 ilde 16 e-ticaret konferansı gerçekleştirdik. Bu konferanslarda on binlerce KOBİ’ye ulaştık. Onlara, dijital çağın tehditlerini ve fırsatlarını anlattık. KOBİ’lerin işlerini nasıl dijital ortama taşıyabileceklerini gösterdik." diye konuştu. Bir diğer önemli girişimlerinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirmesiyle, önümüzdeki günlerde e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Güven damgası uygulamasıyla birlikte, tüketicilerin elektronik mecralardan alışveriş yaparken karşılaştıkları güven eksikliğini gidermeyi hedefliyoruz. Bugün de e-ihracat seferberliğini başlatıyoruz. Projenin yararlanıcısı olacak şirketlerimiz, pazar yerlerine üye olarak milyonlarca alıcıya kolaylıkla ulaşabilecekler. Elbette, pazar yerlerine üyelikle müşterilere daha kolay ulaşabilir olmak, ihracat yapacağınız anlamına gelmiyor. Platformlar üzerinden ihracat yapabilmek için, bu platformları etkin kullanmak gerekiyor. Bu kapsamda, bu projenin bir parçası olarak, şirketlerimizin dijital mecralarda kendilerini doğru konumlandırmalarını sağlamak için kitlesel bir eğitim seferberliğini başlatıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, projelerde yer alan pazar yerleriyle birlikte, Türkiye’yi karış karış dolaşarak, firmalara e-ihracatın inceliklerini anlatacaklarına dikkati çekerek, "Firmalarımızın yetkili personelini bu konuda eğiteceğiz. Projemizin etkisini de düzenli aralıklarla takip edeceğiz. Üyelik desteğinden faydalanan firmaların; platformları ne derece etkin kullandıklarını, memnuniyet düzeylerini, platform üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat miktarını düzenli olarak ölçerek bakanlığımıza paylaşacağız." bilgisini verdi. \ - "Artık hiçbir ücret ödemeden ihracat yapmak mümkün hale geldi" Hisarcıklıoğlu, Türk müteşebbisinin, elinde numune çantasıyla, dilini, kültürünü bilmediği ülkelere gidip, kapı kapı dolaşarak, ihracatı, 1980’de 3 milyar dolardan 2018’de 160 milyar dolara çıkardığına işaret ederek, "Müteşebbis ruhumuz ve sahip olduğumuz cesaret bizi bu günlere getirdi. Ama artık eski dünya yok." dedi. Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak, ihracat hedeflerine ulaşılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"500 milyar hedefine ulaşmak için ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeli, ihracatçı sayımızı da artırmalıyız. Zira ihracatı ülkeler değil, firmalar gerçekleştirir. Türkiye 2023 ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı sayısını artırmak zorunda. Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren 1,5 milyon girişimcinin, sadece 72 bini, yani yüzde 5’i ihracatçı. 2007'de ihracatçı sayısı 48 bin iken, son 10 yılda hızlı bir artışla, mevcut ihracatçıların yarısı kadar yeni ihracatçı, ekonomiye dahil oldu." Bugün gelinen nokta itibarıyla 72 bin ihracatçının kendilerine yetmediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi: "Örneğin, bize en yakın ekonomi olan İtalya’ya bakalım. Türkiye’nin ulaşmak istediği 500 milyar dolar ihracat hacmini, İtalya 195 bin ihracatçıyla yakaladı. Demek ki, Türkiye’nin 2023 ihracat hedefine ulaşabilmesi için ihracatçı sayısını da üç kat artırmak gerekiyor. Geliştirmemiz gereken ikinci alan, ihraç pazarlarımız. İhracatta ekseni büyütmek, ufkumuzu genişletmek zorundayız.