"e-ticarette kadınlar erkeklerin tahtına aday"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, son dönemde e-ticarete kadınların daha fazla girmesi, hatta erkeklerin tahtına aday olması ile birlikte çok farklı kategorilerde alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. Erturan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hepsiburada olarak, yılın ilk yarısını oldukça iyi geçirdiklerini ifade ederek, her yıl e-ticaret sektörüne yaklaşık yüzde 30 civarında yeni müşterinin katıldığını, Hepsiburada'nın ilk 6 aydaki müşteri kazanımının bu oranın üstünde gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'nin dijitalleşmesine öncülük yapmak hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Erturan, şunları kaydetti: "Hedefimiz, her yıl yaklaşık iki katı büyümek. Bu plan dahilinde çalışmaya devam ediyoruz. Yıl sonu için yüzde 100'e yakın büyüme öngörümüz var. e-ticaret çok genç bir sektör. Başlangıçta ağırlıklı olarak elektronik ürünlerle başlamış olsa da son dönemde e-ticarete kadınların daha fazla girmesi, hatta erkeklerin tahtına aday olması ile birlikte çok farklı kategorilerde alışveriş alışkanlıkları değişti.

Elektronik ürünleri tabii ki satıyoruz ama kitaptan kozmetiğe, ev grubundan altına çok farklı ürün gruplarında satış yapıyoruz. Kadınların daha fazla alışveriş yapmasıyla, e-ticarette şu an çok daha sık ve çok farklı ürün gamlarında alışveriş yapılan bir ortam var." 3 büyük şehirdeki satışları her zaman yüksek olsa da, şu an satışların yüzde 61'ini 3 büyük kentin dışındaki illere yaptıklarını bildiren Erturan, Anadolu'daki şehirlerde e-ticaretin büyüme hızının büyük şehirlerin büyüme hızından çok daha fazla olduğunu, müşterilerin ürünlere kolay ulaşımını sağlamalarının bu büyümede etkisi bulunduğunu vurguladı. Erturan, Doğu ve Güneydoğu'nun bu anlamda dezavantajlı durumda bulunmadığını, bu bölgelerde büyüme hızının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu söyledi. \ - "Perakendeyi birlikte büyütme ve dönüştürme hedefimiz var" Mutlu Erturan, kadın-erkek oranlarına ilişkin bilgi verirken, e-ticarette şu anda yüzde 60 erkek, yüzde 40 kadın tüketici bulunduğunu, kadınların hızının giderek arttığını, bu yıl erkek müşterilerinin artış hızının yüzde 14 iken, kadın müşterilerinin artış hızının yüzde 24-25'lere ulaştığını kaydetti.

Tüketicinin geçmişte daha sık yaşadığı güven problemine değinen Erturan, müşteri tarafında güven probleminin sadece ödeme ile ilgili olmadığını vurguladı. Lojistik, iade gibi alanlarda duyulan kaygıların giderilmesi adına müşterilere çeşitli hizmetler sunmaya başladıklarını ifade eden Erturan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Lojistik anlamda Hepsiexpress dağıtım şirketimiz hizmet vermeye başladı. Randevulu teslimat, aynı gün teslimat gibi seçenekler sunuyoruz. Bu durumda müşteriler kafalarında soru işareti kalmadan, ürüne bir zarar gelmeden ellerine geleceğini ya da iadesinde problem yaşamayacağını artık biliyor. Randevulu teslimat müşterilerimiz için oldukça tercih edilen bir seçenek haline geldi. e-ticaret, birçok sektörü değiştiren ve dönüştüren bir sektör. Dünyada e-ticaret perakendeyi bir taraftan dönüştürüyor ama bir taraftan da zarar veriyor gibi bir algı var. Bizim Hepsiburada olarak, perakendeyi birlikte büyütme ve dönüştürme hedefimiz var. Bu yüzden bizim için yerelleşme çok önemli."