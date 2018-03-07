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e-YDS sınav giriş belgeleri / 2018 e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu! (ÖSYM AİS)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

e-YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. 10 Mart Cumartesi günü yapılacak e-YDS için adayların girecekleri yerler belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan ve kamu personelinin dil seviyesini ölçmek için yapılan e-YDS sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerleri ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden temin edilebilecek. İşte 2018 e-YDS sınavı hakkında detaylar...

e-YDS sınav giriş belgeleri / 2018 e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu! (ÖSYM AİS)

e-YDS giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 10 Mart 2018 Cumartesi günü yapılan e-YDS giriş belgelerinin AİS üzerinden çıkarabileceğini açıkladı. Bugün saat 14 itibariyle erişime açılan e-YDS sınav giriş belgesini haberimizdeki ÖSYM AİS üzerinden alabilirsiniz.

ÖSYM'NİN E-YDS DUYURUSU

10 Mart 2018 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2018/3 adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14:00’den itibaren edineceklerdir. e-YDS sınav giriş belgesi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

e-YDS ADAYLARINA GEÇ BAŞVURU MÜJDESİ

ÖSYM Yönetim Kurulunca, geç başvuru yapan adaylara yalnızca Ankara'da değil, istedikleri ilde sınava girebilme hakkı verildi, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) giren adaylara yönelik yeni sınav için 3 ay bekleme koşulu da kaldırıldı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ÖSYM daha önce sınavlara normal başvuru tarihleri dışında "geç başvuru" uygulaması başlatmış ancak bu adaylara sadece Ankara'da sınava girme koşulu getirilmişti.

ÖSYM Yönetim Kurulu, geç başvuru yapan adayları rahatlatan yeni bir karar aldı. Kararla geç başvuru yapan adayların sınavlara Ankara'da girme zorunluluğu kaldırıldı. Adaylar, geç başvuru yaptıkları gün, istedikleri sınav merkezini tercih edebilecekler ve böylece istedikleri sınav merkezinde sınava girebilecekler.

e-YDS'de süre koşulu kaldırıldı
ÖSYM Yönetim Kurulunca, e-YDS puanını yükseltmek isteyen adaylar için de bir karar alındı.

Bu kapsamda, adayların taleplerini dikkate alan ÖSYM, "e-YDS'ye giren adaylar, girmiş oldukları sınav tarihinden itibaren 3 ay süresince yeniden sınava başvuramazlar" kısıtlamasını iptal etti. Böylece, adaylar istedikleri e-YDS'ye herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın başvuru yapabilecek.

4 DİLDE YAPILACA E-YDS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından ilk kez gerçekleştirilecek Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri açıklandı. ÖSYM Yönetim Kurulunca, Arapça ve Rusça e-YDS'nin 10 Haziran 2018'de, Almanca ve Fransızca e-YDS'nin 7 Temmuz 2018'de yapılması kararlaştırıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 2018'den itibaren İngilizce'nin yanında Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için de yıl içinde yapılan iki sınava ilave olarak ilk defa yılda bir kez de elektronik sınav (e-Sınav) yapma kararı alındığını duyurmuştu.

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