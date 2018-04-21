Ebabil kuşu Ağrı’da mağazaya girdi

Yalnızca üreme dönemlerinde yere indiği bilinen Ebabil kuşu Ağrı’da bir giyim mağazasına girdi.

Halk arasında baharın habercisi olarak bilinen ve ortalamama 20-25 yıl yaşayan Ebabil kuşu, Ağrı merkez İşletme Caddesi’nde bulunan bir giyim ve spor mağazasına girdi. Kuşun Ebabil kuşu olduğunu öğrenen mağaza çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mağaza çalışanları kuşun yaralı olduğunu düşünerek bir kartonun içerisine bıraktı. Kuşa su ve yiyecek veren çalışanlar daha sonra durumu Ağrı Belediyesine bildirdi. İhbar üzerine Ağrı Belediyesi ekibinden bir kişi Ebabil kuşunu mağaza çalışanlarından teslim aldı. Belediyeye ait Sokak Hayvanları Toplama Aracına konulan Ebabil kuşu Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak il müdahale ve kontrollerin ardından Ebabil kuşunun Kars’a gönderileceği öğrenildi.