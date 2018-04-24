HABER

Ebe, gebe ve bebeleri buluşturan şenlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:05 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü kez düzenlenen 'Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği'nde hastanede doğum yapmaya hazırlanan anne adayları, anneler ve ebeler bir araya geldi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3'üncü kez düzenlenen 'Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği'nde hastanede doğum yapmaya hazırlanan anne adayları, anneler ve ebeler bir araya geldi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 21-28 Nisan Ebelik Haftası kapsamında 3'üncü Ebeler, Gebeler ve Bebeler Şenliği düzenledi. Etkinliğe hastanede doğum yapan anneler, çocukları ve gebelik okulunda eğitim alan anne adayları katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gürsoy Pala, hastanelerinde bugüne kadar binlerce bebeği dünyaya getirdiklerini söyleyerek, onların sağlıklı, ülkesine faydalı bireyler olmasında ilk adımları kendilerinin attığını dile getirdi. Ebeliğin toplumdaki en eski mesleklerden biri olduğunu ifade eden Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hacer Rastgel ise ebelerin sağlıklı bireylerin ve sağlıklı toplumların oluşmasında çok önemli bir role sahip olduklarını söyledi. Rastgel, "Ebelerimiz kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Sağlık sisteminin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanının yeri vazgeçilmezdir. Bunlardan biri de ebe arkadaşlarımızdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gebe okulunda eğitim alan 14 anne adayı ile meslekte 25 yılını dolduran 5 ebeye teşekkür belgeleri verildi. Hastanede doğum yapan 8 anneye ise çocuklarının ayak izi belgeleri teslim edildi. Bebekleriyle geldikleri hastane bahçesinde duygu dolu anlar yaşayan yeni anneler, sağlıklı doğum yapmalarında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan AKPM'nin talebine sert tepki: AKPM kendi işine baksa iyi olur

Başbakan Yıldırım'dan AKPM'nin talebine sert tepki: AKPM kendi işine baksa iyi olur

İstanbul Şişli'de yangın paniği!

İstanbul Şişli'de yangın paniği!

TSK'dan flaş açıklama: Şemdinli kırsalında 3 terörist öldürüldü

TSK'dan flaş açıklama: Şemdinli kırsalında 3 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç'la görüşecek mi? AK Parti'den jet cevap

Manisa'da 400 askerin zehirlenmesine neden olan aşçı kendini böyle savundu: Bana 'çok güzel pişirmişsin' dediler!

Manisa'da 400 askerin zehirlenmesine neden olan aşçı kendini böyle savundu: Bana 'çok güzel pişirmişsin' dediler!

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

Yasak aşk cinneti! Karısı ile sevgilisini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.