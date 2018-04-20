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Ebeveynler uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile ebeveynleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.Son olarak Gazi Paşa Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nde ebeveynlere yönelik uyuşturucu bağımlığına karşı mücadele ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ebeveynler uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile ebeveynleri uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Gazi Paşa Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nde ebeveynlere yönelik uyuşturucu bağımlığına karşı mücadele ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Psikolog Nurkan Karasu, katılımcılara uyuşturucu konusunda ebeveynlerin bilmesi gerekenleri görseller eşliğinde yaptığı sunum ile anlattı. Toplantıda “10 soru, 10 cevap” uygulaması ile uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgileri pekiştirilen ebeveynler, etkinlikten ötürü memnun kaldıklarını ifade etti.

"Programa katılmanızdan dolayı mutlu oldum"
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’ni ziyaret ederek toplantıya katılan vatandaşlar ile bir araya geldi. Uyuşturucunun gençler üzerindeki en büyük belalardan biri olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Bizler onların sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin de özverisi ile o pırıl pırıl gençlerimizi bu beladan uzak tutacağız. Bu anlamda düzenlenen etkinliklerin de önemli olduğuna inanıyorum. Sizlerin de aynı önemi vererek programa katılmanızdan dolayı mutlu oldum” dedi.

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