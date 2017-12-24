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Eboue ekonomik olarak zor günler geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 13:21 | Son Güncelleme 2 dakika önce

- Galatasaray'ın eski futbolcusu Eboue: "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum"

İSTANBUL (AA) - Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, ekonomik olarak zor günler geçirdiğini bildirdi.

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, eşine karşı kaybettiği boşanma davası nedeniyle tüm mal varlığına el konulduğunu belirten 34 yaşındaki Eboue, "Kulübümü, eşimi, ailemi, her şeyimi kaybettim. Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum. Bir çamaşır makinem bile yok. Eşyalarımı her gün elimde yıkamak zorundayım. Kız kardeşimin evinde kaldığım zamanlarda onları rahatsız etmemek için yerde yatıyorum." ifadelerini kullandı.

Londra'da bulunan son evinin de yakın zamanda eşine devredileceğini aktaran Fildişi Sahilli futbolcu, "Evimde kaldığım zamanlar her an polis gelebileceği için korkuyorum. Bazen ışıkları kapatarak oturuyorum. İnsanların evde olduğumu bilmelerini istemiyorum. Açılmaması için tüm eşyaları kapının arkasına koyuyorum. Avukat ücretini karşılayacak param yok ama hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyeri boyunca kazandığı parayı güvenerek eşine gönderdiğini ifade eden Eboue, "Türkiye'de 8 milyon avro kazandım. Bu paranın 7 milyonunu eşime gönderdim. Bana ne söylediyse imzaladım. Çocuklarıma çok yakındım. Kızlarım iki ay öncesine kadar beni telefonla arıyordu. Onları çok özledim ve görmek istiyorum. Onlara uzak olmak bana acı veriyor." yorumunu yaptı.

Eski kulüplerinden yardım isteyen Eboue, "Kulüplerimden gelecek herhangi bir teklifi kabul edebilirim. Böyle bir teklif gelse çok mutlu olurdum. Belki genç oyunculara yardımcı olurum. İngiltere Futbol Federasyonu menajerimle problem yaşadığımda bana yardımcı oldu. Belki çok büyük olmasa da bana bir iş verebilirler." şeklinde görüşlerini aktardı.

İngiltere'de uzun süre Arsenal'da görev yaptıktan sonra 2011'de Galatasaray'a transfer olan Eboue, daha sonra Sunderland'e imza atmıştı. Fildişi Sahilli futbolcu, son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Ocağı takımında forma giyiyordu.

(AA)

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