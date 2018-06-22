EBRU DESTAN'IN BOŞANMA DAVASI

*Oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi.
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Model ve oyuncu Ebru Destan'ın iş adamı eşi Mete Okay İnan'a açtığı boşanma davasında Oyuncu Başak Sayan “tanık" sıfatıyla dinlendi. Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davacı Ebru Destan katılırken, Davalı Mete Okay İnan ise katılmadı. Bugün görülen çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenenler arasına ünlü oyuncu Başak Sayan ile Ebru Destan'ın bir arkadaşı da yer aldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilerin soruları üzerine Ebru Destan, davada gizlilik olduğunu söyleyerek, sorulara cevap vermedi. Destan, ardından Başak Sayan, arkadaşları ve avukatlarıyla adliyeden ayrıldı. Ebru Destan, 2011 yılında iş adamı Mete Okay İnan ile evlenmişti.
Görüntü Dökümü:
-Ebru Destan'dan görüntü
-Başak Sayan'dan görüntü
-Genel ve detaylar
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