HABER

EBRU DESTAN'IN BOŞANMA DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

*Oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi.

*Oyuncu Başak Sayan tanık olarak dinlendi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Model ve oyuncu Ebru Destan'ın iş adamı eşi Mete Okay İnan'a açtığı boşanma davasında Oyuncu Başak Sayan “tanık" sıfatıyla dinlendi. Bakırköy 3. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Davacı Ebru Destan katılırken, Davalı Mete Okay İnan ise katılmadı. Bugün görülen çekişmeli boşanma davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenenler arasına ünlü oyuncu Başak Sayan ile Ebru Destan'ın bir arkadaşı da yer aldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ekim ayına erteledi. Duruşma çıkışında gazetecilerin soruları üzerine Ebru Destan, davada gizlilik olduğunu söyleyerek, sorulara cevap vermedi. Destan, ardından Başak Sayan, arkadaşları ve avukatlarıyla adliyeden ayrıldı. Ebru Destan, 2011 yılında iş adamı Mete Okay İnan ile evlenmişti.

Görüntü Dökümü:
-Ebru Destan'dan görüntü
-Başak Sayan'dan görüntü
-Genel ve detaylar

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da konuştu (1)
65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye direniyor65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Diğer Haberler
Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.