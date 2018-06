"Ebru Özkan, derhal serbest bırakılmalıdır"

Doğan, olayın Türkiye'nen Kudüs Başkonsolosluğu, Tel Aviv Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'na bildirildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ebru Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, yaptığı açıklamada, müvekkilinin 'İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi' suçlamaları gerekçesiyle gözaltına alındığıdır. Bu gözaltı dayanaktan yoksun ve tamamen keyfidir. Biz işgalci İsrail'in bu terör söylemini daha önceleri 12-13 yaşındaki Filistinli çocuklara 25-30 kişilik silahlı ve tam teçhizatlı işgalci İsrail askerlerince gözaltına alınma hadiselerinden de biliyoruz.

Uluslararası hukuk normlarını ve temel insan haklarını ihlal eden davranışlar devlet bir davranışı olamaz. Gayriinsani, onur kırıcı ve hukuku ihlal eden davranışlar işgalci İsrail'in devlet politikası haline gelmiştir. Bu muamelenin Türkiye vatandaşlarına yönelik olarak her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Nitekim her Kudüs, Filistin gezisinde, Türkiye’den giden her grup üyeleri üzerinde hem giriş esnasında hem de çıkış esnalarında kenara ayrılarak ve çıkış kodu 5 ile başlayan etiketler ile İsrail güvenliğine tehdit oluşturdukları gerekçesi ile aşağılanarak detaylı ve onur kırıcı bir aramaya maruz bırakılmaktadırlar."