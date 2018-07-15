Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

"ÇOK ŞÜKÜR VATANIMDAYIM, HUZURLUYUM"

Havalimanında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tutukluluk süresinde yaşadıklarına ilişkin açıklamada bulunan Ebru Özkan, “Herkese sonsuz teşekkürler. Çok şükür bitti. Vatanımdayım, huzurluyum. Böyle değerli bir günde gelmiş olmak da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Büyükelçiğimiz sürekli olarak davayı takip ediyordu. Bana sürekli haberler geliyordu. Türkiye’den gelen destekler bana sürekli olarak bildiriliyordu. Açıkçası çok şaşkındım. Yani bu kadar yayıldığını ve davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda da Türk halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımız da Recep Tayyip Erdoğan’a da sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular” dedi.

Ebru Özkan daha sonra yakınlarıyla birlikte Havalimanından ayrıldı.

(İHA)

