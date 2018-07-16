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Ebru Özkan Türkiye’ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:43 | Son Güncelleme

Ebru Özkan Türkiye’ye döndü

İSTANBUL (AA) - Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan Ebru Özkan, tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

Özkan, havalimanında bazı yakınları tarafından karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
ebru özkan THY

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