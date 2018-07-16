Ebru Özkan'ın Türkiye’ye dönmesi

İSTANBUL (AA) - Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek isterken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ebru Özkan, Atatürk Havalimanı'nda yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle saat 00.10'da İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nın VİP Salonu'ndan çıkan Özkan, ailesi, bazı yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada Özkan, yakınlarına sarılarak ağladı.

Özkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Tutuklanma sürecinin bitmesi nedeniyle şükrettiğini belirten Özkan, "Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın." dedi.