Ebru Şahin, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'la birlikte görüntülendikten sonra merakla araştırılmaya başlandı. Söz dizisinde Yavuz adlı karakteri canlandıran Tolga Sarıtaş, önceki akşam “İstanbullu Gelin”in Burcu’su Ebru Şahin ile objektife yakalandı. Bu haber sonrasında Ebru Şahin kimdir, kaç yaşındadır merak edilmeye başlandı. Peki Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.
Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.
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