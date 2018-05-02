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Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Ebru Şahin kimdir merak edilmeye başlandı. Gündeme bomba gibi düşen iddialara habere göre Söz dizisi başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ile birlikte görüntülenen Ebru Şahin, günün en çok aranılan ismi olmayı başardı. Peki Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşındadır?

Ebru Şahin, ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'la birlikte görüntülendikten sonra merakla araştırılmaya başlandı. Söz dizisinde Yavuz adlı karakteri canlandıran Tolga Sarıtaş, önceki akşam “İstanbullu Gelin”in Burcu’su Ebru Şahin ile objektife yakalandı. Bu haber sonrasında Ebru Şahin kimdir, kaç yaşındadır merak edilmeye başlandı. Peki Ebru Şahin kimdir?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmaktadır.

Tolga Sarıtaş ve Ebru Şahin arasında aşk!Tolga Sarıtaş ve Ebru Şahin arasında aşk!
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