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'Ebru Şallı ile adı anılan işadamı, Erdoğan ile fotoğrafını gösterip iş yapmaya çalıştı'

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sabah yazarı Dilek Güngör, bir iş adamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafı kullanarak Kuveyt Emiri'nin ailesini masaya oturmaya ikna ettiğini yazdı. Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

'Ebru Şallı ile adı anılan işadamı, Erdoğan ile fotoğrafını gösterip iş yapmaya çalıştı'

Hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bir işadamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğrafı kullanarak Kuveyt Emiri'nin ailesini masaya oturmaya ikna ettiğini yazdı.

“SON DÖNEMDE YENİ YENİ İŞADAMLARI TÜREDİ”

Güngör “Son dönemde yeni yeni işadamları türedi” dedi ve şöyle devam etti:

“Bakıyorsunuz, adamın hiçbir üretimi, dişe dokunur ticareti veya yatırımı yok.

Elinde bir tek -o da hasbelkader- otel lobisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Başbakan Binali Yıldırım'la ya da kabine üyeleriyle çektirdiği fotoğraf var.

Hani eskiden 'Hamili kart yakinimdir' diye dolaşanlar var ya... Onun gibi bu fotoyu alıp kartvizit gibi dolaştırıyorlar.

Yabancı yatırımcı avlamaya çalışıyorlar.”

Uğur Akkuş'un Ebru Şallı ile fotoğrafları geçen sene basında yer almıştı.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde görüntülenmiş, ikilinin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fotoğrafların basına yansımasının ardından Uğur Akkuş’un evli ve iki çocukbabası olduğu ortaya çıktı.

Eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma arefesinde olduklarını söyleyen Uğur Akkuş, Ebru Şallı'dan vazgeçmedi. Eleştirilere rağmen ilişkilerine devam eden çiftin, imam nikâhı kıydığı iddia edildi.Gizli gerçekleşen imam nikâhın ardından Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya İstinye'de bir daire hediye etti. İkilinin imam nikâhından sonra bu evde birlikte yaşamaya başladığı da iddialar arasında...

Güngör, yaşananları şu ifadelerle anlattı:

“Geçenlerde bir sohbet sırasında tam da böyle bir şeye şahit oldum ve şok yaşadım. Bana anlatan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt seyahatinde kendisiyle fotoğraf çektiren bir işadamından bahsetti. O kişi, Kuveyt Emiri Şeyh el ailesinden Meclis Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraflarını gösterip ortak yatırım için masaya oturmaya ikna etmiş! Fakat olan Kuveytliler'in 20 milyon dolarına olmuş!

Ben 'Pes!' derken Cumhurbaşkanı'nın olayı fark edip konuya el attığını söylediler.

Haber kaynağım işadamının ismini açıklamadı.

Ama ben işin peşini bırakmadım. Bu kişinin Uğur Akkuş olduğunu öğrendim.

Bu meseleden, Cumhurbaşkanı da çevresi de epeyce rahatsızlar. Hemen bu istismarın önüne geçilmesi ve Kuveytli yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi için girişimler başlatılmış.

Peki kim mi bu Akkuş? Niye yalan söyleyeyim?

Ben kendisini ‘Ebru Şallı'nın sevgilisi’ kimliğiyle magazin sayfalarında gördüm. Sonra Şems Türk Kuveyt- Türkiye Yatırım Danışmanlığı Şirketi Grup Başkanı olduğuna dair birkaç haber okudum.

Lafı uzatmayayım. Herkesin gözünü dört açması gereken bir dönemdeyiz. Türkiye yabancı yatırım çekmek için tırmalarken, birilerinin çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak Körfez'deki yatırımcıyı küstürmesine izin vermemeliyiz.”

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ebru şallı işadamı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt Emiri Uğur Akkuş

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