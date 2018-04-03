Ebru sanatına katkı için bu kez Gürcistan’a gittiler

TILSIM Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Songül Kartal ve dernek üyeleri, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr.Mehmet Ali Eroğlu’nun davetlisi olarak Gürcistan Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi’nde düzenlenen ’5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu’na katıldı.
Ebru sanatını tanıtmak için Çin’den Avrupa’ya bir çok ülkede etkinliklere katılan Dernek Başkanı Ebru Sanatçısı Songül Kartal ve dernek üyeleri, bu kez Gürcistan’da TILSIM Derneği’ni temsil ettiler. Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Sayın Fatma Ceren Yazgan, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü, İvana Javakhisvli Devlet Üniversitesi yetkilileri Prof. Dr. Levan Silagadze, Lela Geleishvili, Nana Janashia açılışta bulunurken, Kartal, Tiflis İvane Javakhisvili Üniversitesi’nin 100. Kutlamalarında yer aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kartal, bu yıl içinde derneğin başka çalıştay ve projelerle sanata katkı yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
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