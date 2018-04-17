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EBSO Gazetecilik Yarışması'ndan AA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması'nda AA İzmir Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Tolga Albay, haber dalında birincilik ödülüne layık görüldü

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Aytaç Sefiloğlu 19. Gazetecilik Yarışması'nda, AA İzmir Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Tolga Albay, haber dalı birinciliğine layık görüldü.

EBSO binasında düzenlenen ödül töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, son yıllarda insanların haber alma konusunda çok zorlanmadıklarını söyledi.

Basılı yayın organlarının satışlarının düştüğünü belirten Yorgancılar, ancak internet sitelerinde ise haber okuyanların sayısının arttığını kaydetti.

Yorgancılar, bu yıl 19'uncusu düzenlenen yarışmaya katkı verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Yarışmaya "Ailece Robot Üretiyorlar" başlıklı haberiyle katılan Tolga Albay, "Haber-Araştırma-İnceleme" kategorisinde birinci seçildi.

Röportaj kategorisinde ise birinciliğe Haber Ekspres Gazetesi'nden Ali Budak, "Endüstri 4.0 olması için Toplum 4.0 olmalı" eseriyle değer bulundu.

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19. Gazetecilik Yarışması Ege Bölgesi Sanayi Odası Tolga Albay

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