Ebul Hasan-i Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

Ebu-l Hasan-ı Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Selçukluların Anadolu’ya girişini kolaylaştırmak için yola koyulan ve 1033 yılında Kars’ta bulunan Yahniler dağında düşmana karşı savaşırken şehit düşen Ebu-l Hasan Hasan-ı Harakani Hazretleri’nin türbesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Evliya Camii yanında bulunan Hasan-ı Harakani Türbesini ziyaret eden vatandaşlar dua okuyarak dilekte bulunuyor.

Özellikle Kars’a Doğu Ekspresiyle gelen misafirlerin uğrak yerlerinden birisi olan Harakani Türbesi son günler kentte en çok ilgi gören yerlerden birisi oldu.

“Ebu-l El Hasan-ı Harakani Türbesi”

Hasan-ı Harakani Türbesi, Selçuklulardan önce Anadolu’daki Oğuz Beylerinin yapmış olduğu savaşlarda şehit düşen Hasan-ı Harakani’ye aittir. Hasan-ı Harakani’nin mezarı XVI. yüzyılda bulunmuş ve Serdar Lala Mustafa Paşa tarafından 1579’da türbesi yapılmıştır. Bu türbeden ötürü de yanındaki camiye Evliya Camisi ismi verilmiştir. Hasan-ı Harakani Türbesi’nin çevresinde 21 adet mezar daha bulunmaktadır.

Türbe, 3.80x5.80 metre ölçüsünde dikdörtgen planlıdır. Türbenin üzeri kubbe ile örtülü olup, bu kubbe dıştan çinilerle kaplanmıştır. Türbe duvarlarında 3 küçük pencere ve bir de giriş kapısı bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısı üzerine kitabesi yerleştirilmiştir. Ayrıca türbe avlusunun girişinde de 972 (1564) tarihli bir kitabe daha bulunmaktadır.