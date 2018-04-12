ECB, ABD ile ticaret savaşından endişeli

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) mart ayı para politikası toplantı tutanaklarında, banka yönetim konseyinin, ABD ile olası bir ticaret savaşı riskinden ve avronun güçlenmesinin potansiyel zararlı etkilerinden duydukları endişeleri dile getirdikleri bildirildi.

ECB, Yönetim Konseyi’nin 7-8 Mart’ta Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

ECB Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, 24-25 Ocak tarihindeki para politikası toplantısından bu yana piyasalarda görülen oynaklıktaki kısa süreli ve yoğun bir artışa rağmen, geniş varlık sınıflarındaki değerlenmelerin, küresel büyümenin genel görünümüne ilişkin iyimserlik ile tutarlı kaldığı aktarıldı.

Tutanaklarda, Avro Bölgesi’nde, Yönetim Konseyi'nin ocak toplantısından bu yana para politikası beklentilerinin çok az değiştiği bildirildi.

Döviz kuruna ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı tutanaklarda, “Avro döviz kurundaki son hareketlerin, makroekonomik görünümdeki iyileşmelerden ziyade, iletişim dahil olmak üzere kısmen para politikası şoklarıyla ilgili olduğu görüldü. Bu, kur oranındaki yükselişin enflasyon üzerinde daha olumsuz bir etki yapmasının beklenebileceğine işaret ediyor." denildi.

Tutanaklarda, ABD ile olası bir ticaret savaşına ilişkin ise, “Üyeler arasında bütün ülkeler için faaliyet üzerinde olumsuz bir etkisi olması beklenen ticaret savaşı riskinin arttığı yönünde yaygın bir endişe vardı. Olumsuz güven etkilerinin ortaya çıkabileceği konusunda da kaygılar mevcuttu.” ifadelerine yer verildi.