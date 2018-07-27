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ECB'nin üçüncü çeyrek "Profesyonel Tahminciler Anketi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri 2018 ve 2019 için yukarı yönlü revize edilirken, 2020 ve 2023 için değiştirilmedi -Reel GSYH artış beklentileri 2018 ve 2019 için aşağı çekildi

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üçüncü çeyreği kapsayan ”Profesyonel Tahminciler Anketi"nde, Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme, enflasyon ve işsizlik beklentilerinde bazı değişiklikler yapıldı.

ECB, 2018 üçüncü çeyrek "Profesyonel Tahminciler Anketi"nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde bu yılın ikinci çeyreğinde açıklanan yüzde 1,5’lik enflasyon tahmini yüzde 1,7’ye ve 2019 için yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye yükseltildi. 2020 yılı için ve 2023 yılını kapsayan uzun dönem enflasyon beklentisi ise yüzde 1,9 olarak korundu.

-Büyüme beklentilerinde revizyon

Ankete göre, reel GSYH artışı beklentisinde de bazı revizyonlar yapıldı.

Para Birliği'nde 2018 yılı reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye, 2019 beklentisi yüzde 2’den yüzde 1,9’a çekilirken, 2020 ve 2023 GSYH beklentileri ise yüzde 1,6 ile değiştirilmedi.

-İşsizlik oranı tahminleri

Avro Bölgesi işsizlik oranı tahminlerinde de ikinci çeyrek tahminlerine kıyasla değişikliğe gidildi.

Buna göre, bu yıl i.in daha önce açıklanan yüzce 8,3’lük ve gelecek yıl için yüzde 7,9’luk işsizlik oranı tahmini korunurken, 2020 yılı için yüzde 7,5’ten yüzde 7,6’ya ve 2023 yılı için de yüzde 7,4’ten yüzde 7,5’e çıkarıldı.

Öte yandan, 2-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen "Profesyonel Tahminciler Anketi"nin sonuçlarının, ECB karar organları veya ECB personelinin görüşlerini temsil etmediği belirtildi.

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Avrupa Merkez Bankası ECB Profesyonel Tahminciler Anketi

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