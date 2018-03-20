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Ecdada vefa, şühedaya dua

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Ladik İlçe Başkanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında, “Ecdada vefa, şühedaya dua” temalı fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, marşlar ve tekbirler eşliğinde Ladik Şehitler Anıtı’na kadar devam etti.

Ecdada vefa, şühedaya dua

Ülkü Ocakları Ladik İlçe Başkanlığı tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında, “Ecdada vefa, şühedaya dua” temalı fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, marşlar ve tekbirler eşliğinde Ladik Şehitler Anıtı’na kadar devam etti. Anıtta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edildi.
Program sonunda konuşan Ülkü Ocakları Ladik İlçe Başkanı İsmail Kökden, "Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde ‘Ecdada vefa, şühedaya dua’ temasıyla tertip etmiş olduğumuz bu yürüyüşe katılarak bir kez daha vefanın sadece bir semtin adı olmadığını gösteren siz değerleri Ladik halkımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çanakkale Zaferi kahraman askerlerimizin cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Geçmişini unutanlar, o geçmişi yeniden yaşamak zorunda kalırlar. Bizler ne Çanakkale’yi, ne Milli Mücadele’yi, ne vatan ve bayrak için canını veren aziz şehitlerimizi unuttuk, ne de unutturduk. Bugün de ülkemizin farklı bölgelerinde, yurt dışında, ülkemizin bekası milletimizin huzuru için mücadele eden askerimize Allah’ım güç kuvvet versin” dedi.

Ecdada vefa, şühedaya dua

Ecdada vefa, şühedaya dua

Ecdada vefa, şühedaya dua

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