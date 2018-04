İSTANBUL (AA) - Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel, "Ecdadın bıraktığı her şeyi gözümüz gibi korumamız gerekir. Bunları korursak geçmişi geleceğe bağlamış oluruz." dedi.

Sultanahmet'teki Sultan Köşesi'nde yapılan Babıali Enderun Sohbetleri'nin konuğu Karayel, "Vakıf Medeniyetimiz" başlıklı bir konuşma yaptı.

İslami anlayıştaki vakıfların kuruluş ve temelinde ayeti kerime ve hadislerin bulunduğunu hatırlatan Karayel, "Bu vakıflar hem ahireti kazanmak hem de insanları bulundukları konumdan daha iyi bir noktaya yükseltmek için insana ve insanlığa hizmet etmişlerdir. Bizim vakıf anlayışımız İslami anlayıştır, Kur’ani anlayıştır, Peygamber’in anlayışı içerisindedir." ifadesini kullandı.

Vakıf defterlerine kayıtlı vakıfların çoğunluğunun Selçuklu ve Osmanlı'dan intikal ettiğini hatırlatan Karayel, şöyle konuştu:

"Ecdadın bıraktığı her şeyi gözümüz gibi korumamız gerekir. Bunları korursak geçmişi geleceğe bağlamış oluruz. Şu anda vakıf defterlerine baktığımızda Türkiye’de idare edilen vakıfların sayısı 47-50 bin civarındadır. Bunların çoğu Selçuklu ve Osmanlı’dan intikal etmiş vakıflardır ve mütevellileri kalmamıştır. Bu vakıflar mecburen Vakıflar idaresine devredilmiştir. Vakıflar idaresiyle ilgili ilk tasarrufta bulunan da 2. Mahmud’dur. 1880’li yıllarda vakıf hukukuyla ilgili tasarrufta bulunarak mütevellisi olmayan veya dağılma noktasına gelmiş vakıfların hepsini vakıf teşkilatına devrettirerek, hayır, hasenat ve işletmelerinin yapılmasıyla alakalı bir hukuka bağlamıştır. Bizdeki vakıf hukuku her türlü işin içine girmiştir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde hayatın her dönemine, her anına hizmet edebilecek vakıflar kurulmuştur.”