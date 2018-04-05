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"Ecdadın bıraktığı her şeyi gözümüz gibi korumamız gerekir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:21 | Son Güncelleme

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Karayel: - "Ecdadın bıraktığı her şeyi gözümüz gibi korumamız gerekir. Bunları korursak geçmişi geleceğe bağlamış oluruz" - "Vakıf medeniyetimiz son 15 yılda daha fazla korunur hale geldi"

İSTANBUL (AA) - Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel, "Ecdadın bıraktığı her şeyi gözümüz gibi korumamız gerekir. Bunları korursak geçmişi geleceğe bağlamış oluruz." dedi.

Sultanahmet'teki Sultan Köşesi'nde yapılan Babıali Enderun Sohbetleri'nin konuğu Karayel, "Vakıf Medeniyetimiz" başlıklı bir konuşma yaptı.

İslami anlayıştaki vakıfların kuruluş ve temelinde ayeti kerime ve hadislerin bulunduğunu hatırlatan Karayel, "Bu vakıflar hem ahireti kazanmak hem de insanları bulundukları konumdan daha iyi bir noktaya yükseltmek için insana ve insanlığa hizmet etmişlerdir. Bizim vakıf anlayışımız İslami anlayıştır, Kur’ani anlayıştır, Peygamber’in anlayışı içerisindedir." ifadesini kullandı.

Vakıf defterlerine kayıtlı vakıfların çoğunluğunun Selçuklu ve Osmanlı'dan intikal ettiğini hatırlatan Karayel, şöyle konuştu:

"Ecdadın bıraktığı her şeyi gözümüz gibi korumamız gerekir. Bunları korursak geçmişi geleceğe bağlamış oluruz. Şu anda vakıf defterlerine baktığımızda Türkiye’de idare edilen vakıfların sayısı 47-50 bin civarındadır. Bunların çoğu Selçuklu ve Osmanlı’dan intikal etmiş vakıflardır ve mütevellileri kalmamıştır. Bu vakıflar mecburen Vakıflar idaresine devredilmiştir. Vakıflar idaresiyle ilgili ilk tasarrufta bulunan da 2. Mahmud’dur. 1880’li yıllarda vakıf hukukuyla ilgili tasarrufta bulunarak mütevellisi olmayan veya dağılma noktasına gelmiş vakıfların hepsini vakıf teşkilatına devrettirerek, hayır, hasenat ve işletmelerinin yapılmasıyla alakalı bir hukuka bağlamıştır. Bizdeki vakıf hukuku her türlü işin içine girmiştir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde hayatın her dönemine, her anına hizmet edebilecek vakıflar kurulmuştur.”

- "Vakıf medeniyetimiz son 15 yılda daha fazla korunur hale geldi"

Medeniyet eserleri açısından çok sıkıntı çekmiş, tahrip olmuş bir şehir olarak nitelendirdiği İstanbul'daki tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına değinen Karayel, "Vakıf medeniyetimiz son 15 yılda daha fazla korunur hale geldi. Özellikle 20-25 yıldır büyük vakıf eserleri onarıldı, bu sayede gelecek nesillere aktarılacak bir konuma ulaştı." dedi.

Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Sultanahmet camileri ile etrafında bulunan türbe, hazire ve mekanların aslına uygun olarak restore edildiğini dile getiren Karayel, vakıf eserlerine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

"İnsanın elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yok" diyen Karayel, tarihi vakıf eserlerinin korunması için herkesin çalışması gerektiğini, geçmişe ve geleceğe sahip çıkmak için bunun şart olduğunu kaydetti.

Karayel, vakıf hukukunun çok hassas bir konu olduğunu, vakıflarla ilgilenen herkesin vakıf hukukuna kesin riayet etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Vakıflarla ilgili önemli çalışmalara imza atan, 23, 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi Yaşar Karayel, çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki görevlerinin yanı sıra ilim, kültür ve sanat çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

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Babıali Enderun Sohbetleri Birlik Vakfı Sultanahmet Vakıf Yaşar Karayel

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