Ecdat yadigarı caminin minaresi aslına uygun yapılacak

Marmara Depremi'nde de hasar alan ve minaresi yıkılan camiye, daha sonra yeni minare yapıldı. Tarihi caminin minaresi, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle aslına uygun taştan minare şekliyle yeniden inşa edilecek.

- "Buraya ayrı bir önem veriliyor"

Cami imamı Alaaddin Beşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1323-1325 yıllarında Anadolu'ya seferler sırasında Orhan Gazi'nin buyruğuyla caminin Adapazarı'nda inşa edildiğini söyledi.

Deprem bölgesi olduğu için caminin çeşitli evrelerde yıkıldığını aktaran Beşel, "Birkaç depremin etkisiyle ilk kurulduğu halinden biraz daha farklı bir hal almış ama yine de çerçeveleri ve birtakım özellikleriyle camimizin Osmanlı dönemini andıran bir durumu var." ifadelerini kullandı.

Caminin şehrin "kalbi" konumunda olduğunu belirten Beşel, "Merkezde bulunması ve tarihi ecdat yadigarı olması hasebiyle insanların buraya ayrı bir önem verdiğini görüyoruz. Cemaat açısından bakarsak gündüzleri her öğle ve ikindi namazlarında bin- bin 500 kişiyle namaz kılıyoruz. Burada namaz kılanlar, 'Hocam daha fazla haz duyuyoruz, manevi atmosfer içerisinde ibadetlerimizi yapıyoruz' diyorlar." diye konuştu.

Beşel, 17 yıldır camide görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ibadet, vaaz ve namaz dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüğün çeşitli etkinliklerini camide icra ettiklerini kaydetti.