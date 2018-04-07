Ece, “İTO seçimleri acentelerin değişimi için tek umudu”

Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği (SAAD) Genel Başkan Yardımcısı, SAAD Platformu Basın Sözcüsü ve 20.Komite meclis üyesi adayı Halil İbrahim Ece, 9 Nisan’da yapılacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri Acentelerin değişim için bir fırsat olduğunu ve meslektaşlarının bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği (SAAD) Genel Başkan Yardımcısı, SAAD Platformu Basın Sözcüsü ve 20.Komite meclis üyesi adayı Halil İbrahim Ece, kongre öncesi açıklamalarda bulunarak 9 Nisan’da yapılacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinin hayırlı olmasını diledi. Tüm meslektaşlarını mutlaka oyunu kullanarak ekmeğine sahip çıkmaya davet eden Ece, “Şahsım olarak meslekte 18 yılım bitti. Bugüne kadar evime, aşıma ve çocuklarımın geleceğini mesleğim sayesinde kazandım. Her meslekte olduğu gibi mesleğimizde de iniş çıkışlarımız oldu. Ancak son yıllarda mesleğimle ilgili ciddi kaygılarım olmaya başladı. Özellikle son yıllarda şahsım başta olmak üzere orta ölçekli acente arkadaşlarımız gelecek endişesi yaşamaya başladılar. Bunun çeşitli nedenleri var. Komisyonlar acentenin karnını doyurmuyor ve sabah iş yerini açıp akşama zararla kapatan acente arkadaşlarımız var. Birçok rekabetçi sermayesini ve kurumsallığını kullanmak suretiyle uzaktan satışlarla acentenin müşterisini alabiliyor. Bir bakıyorsunuz 3-5 metrelik mesafelerle yanı başınızda Şube açılışları yapılıyor. Şube açılışlarını yapan firmaları acente arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Sorunlar bununla da bitmiyor. Birçok sorunlar önümüzde çığ gibi büyümüş durumda. Yıllardır bizleri yöneten arkadaşlarımız sorunları dile getirdiğimizde birilerine hep topu atar durumdalar. Çözüm üretmek yerine maalesef mazeret üretir hale gelmişlerdir. Koltuklarında oturanlar yıllarca o koltukları meşgul etmişler ve etmeye de devam etmektedir. Şahsım olarak ne benim ne komite başkan adayımızın ve diğer meclis üyeleri arkadaşlarımızın bu mevkilere ihtiyacı yoktur. Ancak benim aşım ekmeğim bu meslektedir. Ekmeğime aşıma sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek arkadaşlarımızla bu yola baş koyduk. Derneğimiz 2014 yılında kurulmuş bir dernektir. Bizler birlik ve beraberlik adı altında İstanbul’da bazı derneklerin bir araya gelmesiyle platform kurduk ve 2 yıldır bu platformda yer aldık. Ancak ne hikmetse seçimler yaklaşınca millet koltuk derdine düşmeye başladı. Kurulan bu platformu yerden yere vuran insanlar şimdi seçim telaşına düşerek seçimlerde el birliğini yaptığını beyan ediyor ve acente arkadaşlarımızın gözlerini boyamaya çalışıyorlar. Bu platforma seçimlerde destek vermek için koltuk talepleri geliyor. Seçim sonrası herkes istediğini alacak ama sorunların çözümlerini bekleyen acente arkadaşlarımız kimin umurunda! SAAD yönetimi olarak bunları göreceğiz, yaşayacağız ve bizlerden susmamız beklenecek. Bizler ne bu oyunların içinde oluruz nede mesleğimizi koltuk uğruna kimselere feda edemeyiz. SAAD olarak bizlerinde çekilmek istenilen bu oyunlara arkadaşlarımızın dik duruşu sayesinde dur dedik. Sadece ekmeğinin peşinde olan acente arkadaşlarımız, SAAD Genel Başkanımız İrfan Uzun ve Komite Başkan adayımız Uğur Onur Koca önderliğinde mesleğimizi sahipsiz bırakmamak ve ekmeğine sahip çıkmak adına bu yola baş koyduk. Asla ve asla koltuk derdimiz olmadı. Meclis üyesi adayları ve komite üyesi adaylarımız gerçekten bu işin kahrını çeken acente arkadaşlarımız” dedi.

“Sigortacılık sektörü için dönüm noktası olacak”

9 Nisan Pazartesi günü yapılacak seçimlerin sigortacılık sektörü için dönüm noktası olacağının altını çizen Ece, “9 Nisan günü Sigortacılık sektörü için dönüm noktası olacaktır. Mesleğine ve ekmeğine sahip çıkacak olan tek liste SAAD öncülüğünde Uğur Onur Koca liderliğindeki kırmızı renk oy pusulalı listedir. Acentelerin sorunlarına bire bir vakıf olan ve yaşayan acente arkadaşlarımızla seçildiğimiz taktirde tek, tek sorunların üzerine gitmeye ve çözüm bulmaya kararlıyız. Bizler acentelerin yeniden dirilişine inandık ve bu yola çıktık. Şimdi söz meslektaşlarımızda. Genç, sinerji ve enerjisi yüksek bir ekiple sizlerin karşınıza çıkıyoruz ve desteklerinizi bekliyoruz.Bu seçim mesleğimiz için önem arz etmektedir.Tüm meslektaşlarımız mutlaka oyunu kullanarak ekmeğine sahip çıkması gerekmektedir. İTO seçimlerinde oy pusulamız kırmızı renktir. Bizler seçilirsek Allah’ın izniyle de acentelerimiz için yeni dönem “uğurlu” ve “onurlu” olacak. Bu vesile ile tüm meslektaşlarıma sevgi saygı ve selamlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.