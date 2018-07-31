ECOWAS'ın yeni başkanı Buhari oldu

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanlığına seçildiği bildirildi.
Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Beşir Ahmed, Nijerya Devlet Başkanı Buhari'nin, Togo'nun başkenti Lome'de düzenlenen ECOWAS ile Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC) ortak zirvesinden sonra ECOWAS'ın yeni dönem başkanı seçildiğini açıkladı.
Ahmed, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Lome'de ECOWAS'ın yeni başkanı seçildi." ifadesini kullandı.
ECOWAS'ın bundan önceki dönem başkanlığını Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe yürütüyordu.
Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!
Ne yaptın sen Zehra! Babası telefonunu elinden alınca evden kaçtı
Esad rejimi de Türkiye'yi tehdit etti: Bütün toprakları alacağız
Ünlü Rus gazetesinden çok dikkat çekici Erdoğan analizi
Yeni iPhone'lara ait olduğu iddia edilen görüntüler Twitter'ı salladı!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum