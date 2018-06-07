ECOWAS'tan Burkina Faso'da gıda güvensizliği zirvesi

VAGADUGU (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarım, çevre ve su kaynakları bakanları, bölgede milyonlarca kişinin yaşamını tehdit eden gıda yetersizliğine çözüm bulmak amacıyla Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir araya geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bölgesel Gıda Güvenlik Toplantısı Dönem Başkanı, Togo Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve ECOWAS Bakanlar Kurulu Başkanı Ouro Koura Agadazi, düzenlediği basın toplantısında, birkaç yıldır Batı Afrika ve Sahel bölgesinde ciddi gıda sıkıntısı yaşandığını hatırlattı.

Gıda güvensizliğinin altında, iklim değişiklikleri, kuraklık, üretim araçlarına erişimin olmaması, bazı ülkelerdeki terör faaliyetleri gibi nedenlerin yattığını belirten Agadazi, ECOWAS olarak gıda güvensizliğinin üstesinden gelmek amacıyla mali kaynakların seferber edilmesi için Bölgesel Gıda Güvenliği Rezervini (RRSA) oluşturmayı kabul ettiklerini duyurdu.

Agadazi, Avrupa ülkelerinin, sorunun çözümü için 56 milyon avro destek verdiği projelerle ECOWAS'ın bu yıl 25 bin ton tahıl üretilmesini sağladığını, üye ülkelerin desteğiyle bu rakamı 60 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Burkina Faso'da, 2017-2018 Ekim döneminde ciddi bir hububat açığı yaşanmış ve 3 milyonun üzerinde insan ciddi şekilde gıda yetersizliği ile karşı karşıya kalmıştı.

