HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ECOWAS'tan Burkina Faso'da gıda güvensizliği zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:57 | Son Güncelleme

En az 7 milyon kişinin gıda güvensizliği tehdidi altında olduğu Batı Afrika ülkelerinin tarım, çevre ve su kaynakları bakanları, Vagadugu'da buluştu

VAGADUGU (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarım, çevre ve su kaynakları bakanları, bölgede milyonlarca kişinin yaşamını tehdit eden gıda yetersizliğine çözüm bulmak amacıyla Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir araya geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bölgesel Gıda Güvenlik Toplantısı Dönem Başkanı, Togo Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve ECOWAS Bakanlar Kurulu Başkanı Ouro Koura Agadazi, düzenlediği basın toplantısında, birkaç yıldır Batı Afrika ve Sahel bölgesinde ciddi gıda sıkıntısı yaşandığını hatırlattı.

Gıda güvensizliğinin altında, iklim değişiklikleri, kuraklık, üretim araçlarına erişimin olmaması, bazı ülkelerdeki terör faaliyetleri gibi nedenlerin yattığını belirten Agadazi, ECOWAS olarak gıda güvensizliğinin üstesinden gelmek amacıyla mali kaynakların seferber edilmesi için Bölgesel Gıda Güvenliği Rezervini (RRSA) oluşturmayı kabul ettiklerini duyurdu.

Agadazi, Avrupa ülkelerinin, sorunun çözümü için 56 milyon avro destek verdiği projelerle ECOWAS'ın bu yıl 25 bin ton tahıl üretilmesini sağladığını, üye ülkelerin desteğiyle bu rakamı 60 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Burkina Faso'da, 2017-2018 Ekim döneminde ciddi bir hububat açığı yaşanmış ve 3 milyonun üzerinde insan ciddi şekilde gıda yetersizliği ile karşı karşıya kalmıştı.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajlarıResimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları
Kadirli'de 15 bin kişilik iftarKadirli'de 15 bin kişilik iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika gıda güvensizliği tehdit

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.