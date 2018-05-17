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Ecza deposundan hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 15:08 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de aynı ecza deposuna hem gece hem de sabah saatlerinde gelen hırsızlar, 30 bin liralık ilaç çaldı - Alarm çalmasına rağmen, 8 hırsızın bir dakika içinde kolilerce ilacı geldikleri araca yükleyerek kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe’de aynı ecza deposuna hem gece hem de sabah saatlerinde gelen hırsızlar 30 bin liralık ilaç çaldı.

Yenidoğan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki ecza deposuna dün iftar saatinden sonra gelen 8 hırsız, kapıyı kırarak içeri girdi. İçeride bulunan kutulardaki ilaçları geldikleri minibüse yükleyen hırsızlar, bir dakika içinde depodan ayrıldı.

Aynı depoya sahurdan sonra başka bir minibüsle ikinci kez gelen hırsızlar, demir kesme makası ile kırdıkları camdan girip ilaç kutularını araçlarına yükleyerek kaçtı.

Hırsızların depoya gelişleri ve kutularca ilacı çalarak kaçması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Durumun bildirilmesi üzerine depoya gelen olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ecza Deposu Yetkilisi Mustafa Köprülü aynı kişilerin iki kez gelerek ilaç çalmalarına çok şaşırdıklarını belirterek, "Gelenlerden birinin yüzü açık diğerleri maskeli. Yüzü açık olan çok rahat hareket ediyor ve gelenleri yönlendiriyor. İki olayın gerçekleştiği saatlerde sokakta insanlar var ama buna rağmen çok rahat ve çabuk girip çıkıyorlar." dedi.

Ecza Deposu Müdürü Erkan Doymaz da kolilerce ilaç alındığını ifade ederek, "Aralarında ağrı kesiciler, antibiyotiklerin olduğu 30 bin liralık ilaç almışlar. Rastgele kutuları alarak kaçmışlar. Polis ifadelerimizi aldı, delil çalışması yaptı. Umarım kısa sürede yakalanırlar. Yakalanmalarını umuyoruz bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

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Ecza deposu ilaç hırsızlığı Sancaktepe

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