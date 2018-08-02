'Eczacı Abdi'nin fotoğrafı ortaya çıktı!

ABİM ÇOK ACİL TELEFONU VER! Bu isimlerden birisinin “Eczacısı Abdi” kod adlı Abdullah Bayram olduğu ortaya çıkarılmıştı. Darbe girişimi için düğmeye basıldığı saatlerde FETÖ elebaşı ile görüşmek isteyen Çiçek’in, Bayram’a, “Abim çok acil telefonu ver kendine, ölüm kalım, abi bozun nmz” şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edilmişti. Bu mesajların ardından da Çiçek’in, Bayram’ı saat 20.50’de Face Time uygulaması üzerinden aradığı ve 3 dakika 51 saniye görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Hemen ardından “Sen yanında ol, aramak gerekirse” diye mesaj atan Çiçek’in, söz konusu Face Time görüşmesini Fetullah Gülen ile gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

Akıncı Üssü davasının sivil sanıklarından Hakan Çiçek’in üs yakınlarındaki arazide ele geçirilen telefon incelemesine ilişkin hazırlanan raporun ayrıntıları çıkmaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel birim tarafından yapılan araştırmada, Çiçek’in 15 Temmuz ve öncesinde irtibatlı olduğu FETÖ elebaşının yakınındaki isimler deşifre edildi.

ŞEMADA ÜÇÜNCÜ SIRADA



Fetullah Gülen ile FETÖ imamı Çiçek’in görüşmesini sağlayan Bayram, emniyetin hazırladığı örgüt şemasında yer aldı. Şemanın en üstünde örgüt elebaşı Fetullah Gülen, onun altında da “Prof” kod adlı üst düzey yönetici bulunuyor. Çiçek ile irtibatlarına ve örgüt hiyerarşisine göre üçüncü sırada ise “Eczacı Abdi” kod adlı Abdullah Bayram yer alıyor.

FİRARİ AVUKAT DA DEŞİFRE OLDU



Yine Çiçek’in 15 Temmuz günü irtibat kurduğu ve “Abi TM yanınızda olsun, ihtiyaç olursa” şeklinde mesajlar gönderdiği “Hkn Ada Avukat” örgüt üyesinin kimliği de deşifre oldu. Bu kişinin isminin Hakan Serbest olduğu belirlendi. FETÖ’cü Serbest de emniyetin hazırladığı rapordaki örgüt şemasına girdi. İzmir Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan Serbest, Abdullah Bayram’ın hemen altında yer aldı. Şemanın el altında da Fetullah Gülen’in en mahrem sırlarını bildiği belirtilen ve örgüt içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınan Cevdet Türkyolu’nun oğlu Esat Türkyolu yer aldı. Raporda, Esat Türkyolu’nun Çiçek’in telefonda “Esat ev” ve “Eturkyolu” şeklinde kayıtlı olduğu belirtildi.