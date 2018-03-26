Eczacılardan Mehmetçiğe destek

Malatya Eczacı Odası TSK tarafından Suriye´nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı´na destek olmak amacıyla bir günlük kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.

22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonuna 22.Bölge Malatya Eczacı Odası olarak tam destek verdiklerini ve bir günlük Mehmetçik vakfına bağışladıklarını ifa ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bu teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat başlattığı Zeytin Dalı Harekatını zafere ulaştırmıştır ve bölgenin güvenliğini tamamen sağlamak için operasyonlarına devam etmektedir. Bizlerde sağlık sektöründe görev yapan Malatya Eczacıları olarak devletimizin yapmış olduğu operasyonlar ve sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu milli birlik ve beraberliğimiz adına üzerimize düşen her şeyi seve seve yerine getireceğimizi beyan ediyoruz. Bu zorlu süreçte canlarını hiçe sayarak teröristlere ve onların işbirlikçisi emperyalist güçlere haddini bildiren Mehmetçiğimize destek olmak adına Malatya Eczacılar olarak bir günlük kazancımızı Mehmetçiklerimize gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaya çağıran Özelçi, "Aynı duyarlılığı da milletimizin de gösterebilmesi ve yüreklerinin Afrin’de Mehmetçikle birlikte attığını tüm dünyaya ilan edebilmesi adına hazırlamış olduğumuz afişlerle ve şehrimizin dört bir yanında ki billboardlarla tüm halkımızı Şehit ve Gazi Mehmetçik ailelerine destek, çocuklarının geleceğine umut olmak için "Mehmetçik " yazıp 2582’ye SMS göndererek 10 TL bağışta bulunmaya çağırıyoruz. Malatya Eczacı Odası olarak ülke bütünlüğümüzü bozmaya yönelik her türlü eylem karşısında olduğumuzu bildiriyor, bölgedeki bütün askerlerimizin evlerine sağ salim dönmelerini temenni ediyor, operasyon sırasında şehit düşen askerlerimizi rahmetle anarken, Afrin’ de yapılmakta olan Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza sabırlar, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.