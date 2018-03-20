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Eczaneyi kundakladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 04:43 | Son Güncelleme

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir eczanenin depo kısmını benzin döküp, kundakladı.

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir eczanenin depo kısmını benzin döküp, kundakladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara yol açtı.
Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Gece sese ve dumana uyanan Suriyeli aile, dışarı çıktıklarında evlerinin yanındaki eczanenin deposunun yandığını, sokaktan da birilerinin kaçarak uzaklaştığını görünce itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, eczanenin yakınında biri boş diğeri benzin dolu iki pet şişe buldu. Maddi hasara neden olan yangının ardından yapılan ilk incelemede eczanenin deposunun benzin dökülerek kundaklandığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İtfaiye aracından görüntü
- Eczane önündeki itfaiye erlerinden görüntü
- İtfaiye erlerinin çalışmasından görüntü
- Eczanenin içindeki itfaiye erinden görüntü
- Eczanenin dışında inceleme yapan itfaiye erlerinden görüntü
- Yerdeki birinin içi benzin dolu diğeri boş iki pet şişeden görüntü
- Eczanenin penceresinde inceleme yapan itfaiye erinden görüntü
- Sokaktaki vatandaşlardan görüntü
- Vatandaş ile röp.
- İtfaiye araçlarının gidişi
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01'56" - BOYUT: 118 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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