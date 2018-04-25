"Edebi Hayat Okumaları" projesi ödül töreni

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, "Edebi Hayat Okumaları" isimli kitap okuma projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni yapıldı.
Öğrencileri kitap okumaya özendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, ortaokullarda oluşturulan beşer kişilik gruplar Mustafa Ruhi Şirin'e, liselerde ise Sezai Karakoç'a ait kitapları okuyan öğrenciler arasında yapılan sınava katılan 279 ortaokul ve 159 liseden 7 bin 945 öğrenci içinde dereceye girenlerin isimleri belirlendi.
Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kitapsız bir medeniyetin, kalkınmanın ve gelişmenin olamayacağını söyledi.
Medeniyetin, barışın, onurlu bir hayatın temeli ve kaynağının kitap olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Okumak, ibret almak hayatı ve doğayı temaşa etmek Allah'ın bizden istediği birer ibret vesilesidir. Gençlere, yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz benim birer evladım, torunumsunuz. Sizlere güveniyorum. Yarınlar sizlerin, istikbal sizlerin. Aydınlık yarınlar sizlerle daha da aydın olacaktır. Kendinize güvenin, kitap okumak kendinize güveni arttırır." şeklinde konuştu.
-"63 yaşında uzatmalı bir çocuğum"
Çocuk Vakfı Başkanı yazar ve şair Mustafa Ruhi Şirin de bu buluşmanın 42 yıllık yazarlık hayatının çok değerli bir ödülü oluğunu belirterek, kitaplarını okumaya değer bulan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Şirin, 13 yaşından bu yana günlük tuttuğunu, 63 yaşında uzatmalı bir çocuk olduğunu ve bundan hiçbir rahatsızlık duymadığını ifade ederek, "Çocuk yazarıyım, hiçbir küçümseyici bir anlayışı onaylamıyorum. Çünkü şu yeryüzünden çocukluğa başlangıç yaptığımızda, insanlık ve insanlığın esenliği için buluşabileceğimize inandım. Bugün bu buluşmada, bu ödül töreninde benim için birkaç önemli nokta var. Ortaokul 3. sınıfta Sezai Karakoç'u okumaya başladım. Sezai Bey çocuklar için tek satır yazmamış bir yazar, bir şair. Bilge bir şair ama Sezai Karakoç'tan öğrendiğim en önemli ödev, medeni fikriyle insan yetiştirme anlayışı oldu." diye konuştu.
Çocuklara okumanın önemini anlatan Şirin, şunları kaydetti:
"Okuma bilginizi geliştirirken okuma merakınızı da dikkate almalısınız ancak bütün bunları yaparken mutlaka sizin hayal kurmuş olmanız gerekir. Eğer bilgi edinmeden hayal kurarsanız bu eksiktir. Eğer kuracağınız hayal konusunda düşünmemişseniz bu da eksiktir. Eğer hem bilgi edinerek hem düşünerek öreceğiniz kozayı yazıya, yani uygulamaya dökmezseniz, bu da eksikliktir. O zaman hayalperest olursunuz. Bu hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden yazarlar sadece hayalini kurmazlar aynı zamanda insanlık için bir hikaye anlatırlar."
Kocaeli’nde özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencilerine Mustafa Ruhi Şirin’e ait, lise öğrencilerine ise Sezai Karakoç’a ait eserler verildi.
Okullarda oluşturulan beşer kişilik gruplardan ortaokul öğrencileri Mustafa Ruhi Şirin’in ‘"Geceleri Mızıka Çalan Kedi", "Her Çocuğun Bir Yıldızı Var", "Mavi Rüyalar Gören Çocuk", "Dünyaya Gülen Adam", "Aşk Olsun Çocuğum Aşk Olsun’" kitaplarını okudu.
Lise öğrencileri ise Sezai Karakoç’un ‘"Diriliş Neslinin Amentüsü", "Monna Rosa Şiirler-1", "Alınyazısı Saati Şiirler", "Günlük Yazılar 4" ve "Diriliş Muştusu’" kitaplarını okudu.
Nisan ayı içerisinde yapılan yarışmada, ortaokullarda kategorisinde Körfez İgsaş Ortaokulu'ndan Taha Tanıyan ve grup rehber öğretmeni Mehmet Türk, lise kategorisinde Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'nden Esra Uludağ ve grup rehber öğretmeni Erdem Yıldırım, okullar kategorisinde ise Körfez İgsaş Ortaokulu ile Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde etti.
Kategorilerde dereceye girenlere ödülleri, Karaosmanoğlu, Şirin ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından verildi.
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum