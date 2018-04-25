"Edebi Hayat Okumaları" projesi ödül töreni

Medeniyetin, barışın, onurlu bir hayatın temeli ve kaynağının kitap olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, "Okumak, ibret almak hayatı ve doğayı temaşa etmek Allah'ın bizden istediği birer ibret vesilesidir. Gençlere, yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz benim birer evladım, torunumsunuz. Sizlere güveniyorum. Yarınlar sizlerin, istikbal sizlerin. Aydınlık yarınlar sizlerle daha da aydın olacaktır. Kendinize güvenin, kitap okumak kendinize güveni arttırır." şeklinde konuştu.

-"63 yaşında uzatmalı bir çocuğum"

Çocuk Vakfı Başkanı yazar ve şair Mustafa Ruhi Şirin de bu buluşmanın 42 yıllık yazarlık hayatının çok değerli bir ödülü oluğunu belirterek, kitaplarını okumaya değer bulan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Şirin, 13 yaşından bu yana günlük tuttuğunu, 63 yaşında uzatmalı bir çocuk olduğunu ve bundan hiçbir rahatsızlık duymadığını ifade ederek, "Çocuk yazarıyım, hiçbir küçümseyici bir anlayışı onaylamıyorum. Çünkü şu yeryüzünden çocukluğa başlangıç yaptığımızda, insanlık ve insanlığın esenliği için buluşabileceğimize inandım. Bugün bu buluşmada, bu ödül töreninde benim için birkaç önemli nokta var. Ortaokul 3. sınıfta Sezai Karakoç'u okumaya başladım. Sezai Bey çocuklar için tek satır yazmamış bir yazar, bir şair. Bilge bir şair ama Sezai Karakoç'tan öğrendiğim en önemli ödev, medeni fikriyle insan yetiştirme anlayışı oldu." diye konuştu.

Çocuklara okumanın önemini anlatan Şirin, şunları kaydetti:

"Okuma bilginizi geliştirirken okuma merakınızı da dikkate almalısınız ancak bütün bunları yaparken mutlaka sizin hayal kurmuş olmanız gerekir. Eğer bilgi edinmeden hayal kurarsanız bu eksiktir. Eğer kuracağınız hayal konusunda düşünmemişseniz bu da eksiktir. Eğer hem bilgi edinerek hem düşünerek öreceğiniz kozayı yazıya, yani uygulamaya dökmezseniz, bu da eksikliktir. O zaman hayalperest olursunuz. Bu hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden yazarlar sadece hayalini kurmazlar aynı zamanda insanlık için bir hikaye anlatırlar."