Edebi Hayat Okumalarında ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” projesinde sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Edebi Hayat Okumaları” projesi kapsamında Türk edebiyat tarihinin yaşayan en önemli yazarlarından Mustafa Ruhi Şirin ve Sezai Karakoç’un kitapları, Kocaelili çocuklar tarafından okundu. Öğrenciler okudukları kitaplardan sınava girdi ve derece elde edenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Edebi Hayat Okumaları projesi ödül töreni, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Salonu’nda gerçekleştirildi. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in katılımıyla yapılan ödül töreninde başarılı olan öğrencilere ve rehber öğretmenlerine tam ve çeyrek altın, okullarına ise kitap seti ve bilgisayar ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan’ın katıldığı ödül töreninde Başkan Karaosmanoğlu tarafından bu yıl 10.’su düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarının onur konuğu da olan yazar Mustafa Ruhi Şirin’e Kocaeli Minyatür Albümü takdim edildi. Öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Mustafa Ruhi Şirin, kitaplarını imzaladı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Törende konuşan Başkan Karaosmanoğlu, kitapsız bir medeniyetin kalkınamayacağını ve gelişemeyeceğini kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Okumak, ibret almak hayatı ve doğayı temaşa etmek Allah’ın da bizden istediği gibi birer ibret vesilesidir. Sizleri çok seviyorum hepiniz benim birer evladım, torunumsunuz. Sizlere güveniyorum. Yarınlar sizlerin, istikbal sizlerin. Aydınlık yarınlar sizlerle daha da aydın olacaktır. Kendinize güvenin kitap okumak kendinize güveni arttırır” dedi.

Konuşmaları ardından sınavda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.



