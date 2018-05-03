Edebiyat sokaklı, çiçek bahçeli, teraslı lise

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren'in, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle oluşturduğu "edebiyat sokağı"ndan "tarih köşesi"ne, terasından çiçek bahçesine kadar ilgi çekici alanların bulunduğu okul diğer eğitim kurumlarına örnek oldu.
Zafertepe Mahallesi'nde bulunan Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde 1,5 yıl önce göreve başlayan Ahmet İren, öğrencilerin kendilerini daha iyi hissedecekleri, ruhlarına dokunacak alanlar yaratmak için kolları sıvadı.
Öğretmen ve öğrencilerin yardımıyla okulda "edebiyat sokağı, tarih köşesi, kitap okuma alanı, teras ve çiçek bahçesi" gibi alanlar oluşturan İren, öğrencilerin destek verip hazırlandığı ortamları koruyup kollamasına da ön ayak oldu.
İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce görev yaptığı okullardaki gibi Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde de farklı çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmayı, böylelikle eğitim kurumlarına değer katmayı görev edindiğini söyledi.
Okulu için yaptığı tüm çalışmalarda öğretmen ve öğrencilerden destek gördüğünü belirten İren, şöyle konuştu:
"Okulumuz, sosyal anlamda ilerlerken akademik ve sportif anlamda da söz sahibi olmalı diye düşündük. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi, hayallerimizi öğretmen arkadaşlarımızla bir noktada birleştirip, yola çıktık. Bazen gece, bazen gündüz, takım elbiseyle veya tulumlarımızla çalışıp öğrencilerimizin ruhuna dokunmayı görev bildik. Bu düşüncelerle okulumuzda '5D' olarak tabir ettiğimiz ve çeşmesi, bahçesi, müziği, kitapları, koridorlarıyla beş duyu organımıza hitap eden edebiyat sokağımızı edebiyat öğretmenimiz Hakan Bengül ile öğrencilerimizin de desteğiyle yaptık."
- "Sosyal Bilimler Lisesini öğrenciler yönetir"
İren, ders başlangıçlarında veya teneffüs aralıklarında zil çalma uygulamasını kaldırdıklarını dile getirerek, "Okulumuzda aynı zamanda deneme sınavlarında gözetmen görevlendirmiyoruz. Bu konuda da öğrencilerimize güveniyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz; Sosyal Bilimler Lisesini öğrenciler yönetir." dedi.
Öğrencilerin çok değerli olduğunu vurgulayan İren, "Her birinin fikri bizim yanımızda çok değerlidir. Bu çalışmalarda en çok sevindiğimiz nokta, öğrenci kendisinin de destek vererek hazırlandığı ortamları koruyup kollamasını öğrendi. Artık dışarılarda Finlandiya, Güney Kore sistemleri gibi sistem aramaktansa kendi değerlerimize ve öz kültürümüze uygun sistemi oluşturmayı düşündük. Bu yolda da ilerliyoruz.” diye konuştu.
Oluşturulan alanlar için zaman zaman hayırseverlerden destek aldıklarını, bazen eski eşyaları dönüştürdüklerini bazen de kendi imkanları ile çalışmaları tamamladıklarını aktaran İren, "Okulun boş kalan koridorlarını da önümüzdeki günlerde matematik ve İngilizce Sokağı çalışmalarıyla süsleyeceğiz." dedi.
- "Gece gündüz demeden çalıştık"
Edebiyat öğretmeni Hakan Bengül de okul müdürüyle gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı. Bengül, "Yeri geldi gecenin bir saatinde geldik, boya ve sıva yaptık. Yeri geldi, saat tamiri yaptık, avizeleri yerlerine yerleştirdik. Bunların bir zamanı veya saati yoktu. Günün herhangi bir vaktinde bunları gerçekleştiriyorduk. Edebiyat Sokağı'nı oluştururken gece saat 02.00'lere, 03.00'lere kadar çalıştığımız çok olmuştur. Bu nedenle okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
- Öğrenciler çalışmalardan memnun
11. sınıf öğrencisi Şevval Kaptan, okuldaki sosyal alanlardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kaptan, "Okulumuz, yapılan çalışmalarla evimiz gibi oldu. Burada bizim rahat edebileceğimiz her türlü çalışma var. Özellikle koridorlarında yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel. Okuma keyfi alanı, üniversite sınavlarına yönelik yapılan alanlar gerçekten mükemmel. Kitap karıştırıp bilgilere ulaşmak yerine sınıf kapımızı açtığımızda koridor duvarlarında birçok bilgiye ulaşabiliyoruz." dedi.
12. sınıf öğrencisi İrem Damar da her katında ayrı bir değer bulunan okulunu çok sevdiğini ve bu yıl mezun olacağı için üzüldüğünü ifade etti.
11. sınıf öğrencisi Tunahan Osman da okulundaki alanlar sayesinde arkadaşlarıyla dışarıda herhangi bir yerde buluşmak yerine burada buluşup, vakit geçirdiklerini söyledi.
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