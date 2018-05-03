Edebiyat sokaklı, çiçek bahçeli, teraslı lise

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da, Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren'in, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle oluşturduğu "edebiyat sokağı"ndan "tarih köşesi"ne, terasından çiçek bahçesine kadar ilgi çekici alanların bulunduğu okul diğer eğitim kurumlarına örnek oldu. Zafertepe Mahallesi'nde bulunan Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde 1,5 yıl önce göreve başlayan Ahmet İren, öğrencilerin kendilerini daha iyi hissedecekleri, ruhlarına dokunacak alanlar yaratmak için kolları sıvadı. Öğretmen ve öğrencilerin yardımıyla okulda "edebiyat sokağı, tarih köşesi, kitap okuma alanı, teras ve çiçek bahçesi" gibi alanlar oluşturan İren, öğrencilerin destek verip hazırlandığı ortamları koruyup kollamasına da ön ayak oldu. İren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce görev yaptığı okullardaki gibi Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde de farklı çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmayı, böylelikle eğitim kurumlarına değer katmayı görev edindiğini söyledi. Okulu için yaptığı tüm çalışmalarda öğretmen ve öğrencilerden destek gördüğünü belirten İren, şöyle konuştu:

"Okulumuz, sosyal anlamda ilerlerken akademik ve sportif anlamda da söz sahibi olmalı diye düşündük. Bilgilerimizi, tecrübelerimizi, hayallerimizi öğretmen arkadaşlarımızla bir noktada birleştirip, yola çıktık. Bazen gece, bazen gündüz, takım elbiseyle veya tulumlarımızla çalışıp öğrencilerimizin ruhuna dokunmayı görev bildik. Bu düşüncelerle okulumuzda '5D' olarak tabir ettiğimiz ve çeşmesi, bahçesi, müziği, kitapları, koridorlarıyla beş duyu organımıza hitap eden edebiyat sokağımızı edebiyat öğretmenimiz Hakan Bengül ile öğrencilerimizin de desteğiyle yaptık." - "Sosyal Bilimler Lisesini öğrenciler yönetir" İren, ders başlangıçlarında veya teneffüs aralıklarında zil çalma uygulamasını kaldırdıklarını dile getirerek, "Okulumuzda aynı zamanda deneme sınavlarında gözetmen görevlendirmiyoruz. Bu konuda da öğrencilerimize güveniyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz; Sosyal Bilimler Lisesini öğrenciler yönetir." dedi. Öğrencilerin çok değerli olduğunu vurgulayan İren, "Her birinin fikri bizim yanımızda çok değerlidir. Bu çalışmalarda en çok sevindiğimiz nokta, öğrenci kendisinin de destek vererek hazırlandığı ortamları koruyup kollamasını öğrendi. Artık dışarılarda Finlandiya, Güney Kore sistemleri gibi sistem aramaktansa kendi değerlerimize ve öz kültürümüze uygun sistemi oluşturmayı düşündük. Bu yolda da ilerliyoruz.” diye konuştu.